‘Netflix verliest kijkers: goedkoper abonnement met reclame op komst’

Fijn Paasweekend gehad? Netflix niet. De streamingdienst verloor het afgelopen kwartaal zo’n 200.000 kijkers – en dus werkt het bedrijf aan eventuele oplossingen.

Aandelen Netflix kelderen 26 procent

Netflix verkeert in zwaar weer. De populaire streamingdienst krijgt er met de komst van HBO Max en Disney Plus steeds meer concurrenten bij. De oorlog in Oekraïne en toenemende inflatie helpen ook niet mee. Netflix verliest hierdoor abonnees; maar liefst 200.000 in het afgelopen kwartaal. De aandelen van de streamingdienst kelderden met 26 procent en het bedrijf verloor zo’n 40 miljard dollar van zijn beurswaarde.

Dat zijn geen prettige cijfers en dus is het niet gek dat Netflix zoekt naar een oplossing. Veel concurrerende streamingdiensten bieden verschillende abonnementsvormen aan. Denk hierbij aan het goedkopere Basic-abonnement van HBO Max, waarmee je enkel 720p-content kunt streamen op maar één scherm tegelijk. Netflix heeft ook zoiets op het oog, maar dan anders.

De streamingdienst biedt in de toekomst wellicht een betaalbaarder abonnement met reclames aan; een beetje zoals je dat gewend bent van NPO Start en KIJK. Voordat je film of serie begint krijg je dan eerst een of meerdere reclames te zien. Dit zou Netflix heel wat extra geld opleveren, waardoor de abonnementskosten omlaag kunnen. Zo is de streamingdienst toegankelijker voor mensen die het minder breed hebben. Natuurlijk blijft de huidige abonnementsvorm zónder reclame ook gewoon bestaan.

Of en wanneer er een met reclame gevuld Netflix-abonnement komt, is niet bekend. Netflix-topman Reed Hastings geeft echter aan dat “er weinig twijfel is of een dergelijke abonnementsvorm wel echt werkt”. Veel concurrenten doen namelijk hetzelfde. De kans is dus groot dat je binnenkort kunt kiezen: weinig betalen en reclames zien, of meer betalen zonder reclame.

Deel je jouw Netflix-account? Dat gaat je straks geld kosten

Naast goedkopere abonnementsopties met reclame wil Netflix ook het delen van accounts tegengaan. Volgens de streamingdienst liften zo’n 100 miljoen gebruikers mee op het account van iemand anders. Allemaal leuk en aardig, maar ook deze mensen moeten dokken, aldus Hastings. Netflix gaat de abonnementsprijs van gedeelde accounts dan ook omhoog gooien.

Meeliftende gebruikers worden gespot als er binnen één account via verschillende IP-adressen wordt gestreamd. Netflix werkt al jaren aan een oplossing voor dit ‘probleem’ en voert al grootschalige tests uit in verschillende landen en grote steden. Het is nog niet bekend wanneer de streamingdienst zijn IP-controles grootschalig uitrolt. We hopen stiekem dat het nog even duurt.

Netflix is één van de grootste streamingdiensten ter wereld. Het platform werkt dan ook continu aan nieuwe features om de kijkervaring te verbeteren. Zo kwam het onlangs met de dubbele duim, waarmee gebruikers kunnen aangeven welke films en series ze écht goed vinden. Ook voegde Netflix games toe aan het standaard-abonnement – die overigens geen groot succes lijken te zijn.

Naast features zoals de dubbele duim werkt Netflix natuurlijk ook altijd aan steengoede Netflix Originals. Denk hierbij aan hits als Squid Game, Stranger Things, Don’t Look Up en 13 Reasons Why. De streamingdienst voegt wekelijks allerlei nieuwe films en series toe, dus er valt altijd iets te zien.

Ben jij geïnteresseerd in een goedkoper Netflix-abonnement met reclame? Laat het ons weten in de reacties!