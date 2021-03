Netflix is begonnen met een test waarbij accountdelers moeten bewijzen dat ze samenwonen met de eigenaar van het profiel. Waarschijnlijk doet de streamingdienst dit om het illegaal delen van accounts moeilijker te maken.

Netflix start test om account delen te controleren

Dat meldt The Streamable. De website schrijft dat Netflix is begonnen met een test waarbij accountdelers wordt gevraagd om te bewijzen dat ze daadwerkelijk samenwonen met de eigenaar. Indien dit niet kan, moeten ze een los profiel aanmaken. Nieuwe gebruikers krijgen het aanbod om de streamingdienst 30 dagen gratis te gebruiken.

De eigenaar van het Netflix-account kan zich verifiëren via een code die via e-mail of sms verzonden wordt. Ook kan er gekozen worden om later te verifiëren. Het is nog onduidelijk hoe vaak je op dit knopje kunt drukken voordat de streamingdienst stappen onderneemt.

The Streamable heeft om een reactie van Netflix gevraagd. Een woordvoerder laat weten dat het om een test gaat. “Wij willen controleren of mensen legitiem toegang hebben tot Netflix-accounts.”

Delen van Netflix-account erg populair

Het delen van een Netflix-account is erg gangbaar. Volgens sommige onderzoeken zou zelfs de helft van alle accounts dit doen. Vriendengroepen en familieleden die geen huisgenoten zijn, delen op deze manier bijvoorbeeld de kosten van een abonnement op Netflix.

In de voorwaarden van de streamingdienst staat dat dit niet is toegestaan, maar tot nog heeft men weinig acties ondernomen om hier iets aan te doen. Het delen van een Netflix-account mag alleen met mensen die op hetzelfde adres wonen.

In 2019 liet Netflix al weten in de toekomst mogelijk harder te gaan optreden tegen illegale accountdelers. Vooralsnog gaat het om een test en krijgen alleen tv-kijkers de melding te zien.

Netflix voor gezinnen

Een Netflix-account kun je op een onbeperkt aantal apparaten gebruiken. Afhankelijk van je abonnement kun je op één, twee, drie of vier schermen tegelijk films en series kijken. Op die manier kun je met een heel gezin gebruikmaken van de streamingdienst.