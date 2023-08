Zo speel je binnenkort Netflix-games op het grote scherm

Via Netflix kun je inmiddels tientallen mobiele games spelen via je smartphone of tablet. Daar komt binnenkort verandering in, want via een speciale besturings-app kan dat ook op het grotere scherm.

Netflix: games spelen op televisie met speciale app

Netflix is ooit begonnen als bedrijf waar je een dvd kon huren om een film te kijken, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit het streaminglandschap. De dienst is (één van) de grootste op het gebied van streaming en je kunt er terecht voor films, documentaires, series en eigen producties.

Dat is niet het enige wat Netflix te bieden heeft, want inmiddels kun je via de mobiele app ook allerlei games spelen. Inmiddels kun je daar al een kleine twee jaar gebruik van maken. Eerder liet het bedrijf nog weten in 2023 nog eens 40 mobiele games te lanceren via het platform. Met een Netflix-abonnement kun je de spellen gratis spelen.

‘Nu voor iOS, Android-versie komt eraan’

Dat is mogelijk via je smartphone of tablet, maar daar komt binnenkort verandering in. Voor iOS is nu een app gelanceerd waarmee je games kan spelen op het grote scherm, bijvoorbeeld een televisie of computerscherm.

De app werkt op het moment van schrijven nog niet, maar daar komt binnenkort verandering in. Ook verwachten we een Android-versie van de app, zodat ook gebruikers van het besturingssysteem van Google ermee aan de slag kunnen.

In de beschrijving van de app is te lezen dat je games kunt spelen op televisie met deze Netflix Game Controller-app, als je ‘m gekoppeld hebt met het grote scherm. Op de enkele screenshot die is toegevoegd aan de App Store zien we aan de linkerkant een virtuele joystick, en aan de rechterzijde verschillende virtuele knoppen. Het lijkt echter waarschijnlijk dat er meerdere lay-outs gebruikt kunnen worden bij verschillende spellen.

Wanneer Netflix de app lanceert voor Android-gebruikers is nog onduidelijk. Uiteraard houdt Android Planet dit voor je in de gaten!

Speel jij weleens een game via Netflix en wat is jouw favoriet? Zie je jezelf zo’n game ook spelen op het grotere scherm via een speciale app, bijvoorbeeld met vrienden?

