Zo gaat Netflix het delen van je account aanpakken

Het delen van je Netflix-account met vrienden wordt binnenkort een stuk lastiger. De streamingdienst legt op zijn website uit hoe het deze praktijken gaat aanpakken.

Je Netflix-account delen? Dat wordt een stuk lastiger

Afhankelijk van welk Netflix-abonnement je hebt, kun je op één, twee of vier apparaten tegelijk kijken. Maar de gebruikers ervan moeten officieel wel bij jou in huis wonen. Deel jij je account met collega’s of je ouders? Je bent zeker niet de enige. De streamingdienst loopt daardoor naar eigen zeggen veel geld mis en komt binnenkort met restricties. Op de website van Netflix is nu te lezen hoe die eruit gaan zien.

De basisregel luidt als volgt: “Mensen die niet tot jouw huishouden behoren, moeten hun eigen account gebruiken om Netflix te kijken.” De dienst gebruikt straks onder meer IP-adressen en apparaat-ID’s om te checken of je inderdaad inlogt op je hoofdlocatie.

Is dat niet het geval? Dan kan Netflix je vragen om het betreffende apparaat te ‘bevestigen’. Er wordt een link naar de eigenaar van het account gestuurd. Daarmee kun je een viercijferige verificatiecode opvragen. Die moet je vervolgens binnen 15 minuten invoeren op het onbekende apparaat.

Toeslag

Een voorbeeld: stel dat je je account deelt met je ouders. Dan ontvang jij dus een mail of sms met de link. Je moet de bijbehorende verificatiecode binnen een kwartier doorgeven, zodat zij hem op hun tv, tablet of smartphone kunnen intikken. Als dat niet gebeurt, kunnen ze geen Netflix kijken tot er een nieuwe code wordt aangevraagd.

Ook als het wel lukt, ben je waarschijnlijk nog niet veilig. Het staat niet expliciet vermeld, maar als een apparaat buiten de ‘hoofdlocatie’ veelvuldig inlogt op jouw account, moet je daarvoor vermoedelijk een toeslag gaan betalen. In sommige landen is die regel al ingevoerd. Daar gaat het om zo’n 3 dollar per maand.

Op de website staat wel dat Netflix niet “automatisch kosten in rekening brengt” als je je account deelt. Vermoedelijk ontvang je eerst een mail met daarin twee opties: je kunt extra betalen voor het delen van je account of je ouders moeten een eigen abonnement afsluiten. Dat is natuurlijk nog een stuk duurder.

Wat als je op vakantie gaat?

Nu vraag je je misschien af: wat als ik op vakantie ga? Moet ik dan ook extra betalen, aangezien ik niet op mijn hoofdlocatie ben? We kunnen je geruststellen: dat is niet het geval. Als je met een bevestigd apparaat een weekje in de Spaanse zon zit, hoef je zelfs niets te doen. Wanneer je langere tijd van huis bent, kan Netflix je wel af en toe vragen om je tablet of smartphone opnieuw te bevestigen.

Wanneer deze regels voor het delen van je Nederlandse Netflix-account precies ingaan, is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dat nog dit kwartaal, oftewel voor 1 april.

