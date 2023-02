‘Netflix-account delen kost 3,99 euro extra per persoon in Nederland’

We moeten er binnenkort toch echt aan geloven: bijbetalen voor het delen van je Netflix-account. Wat dat precies gaat kosten in Nederland is nog de vraag, maar we hebben een goede reden om te denken dat dit 3,99 euro per persoon wordt.

Netflix-account delen: eerste prijzen bekend

Netflix is het beu dat gebruikers hun accounts delen met vrienden, kennissen, collega’s en familie in andere plaatsen, landen of zelfs werelddelen. De streamingdienst loopt zo veel inkomsten mis en is van plan om dit de nek om te draaien. Zo weten we inmiddels dat de dienst dit wil doen door ‘buitenshuis-gebruikers’ extra te laten betalen.

In de afgelopen maanden is daar mee getest en nu zijn de eerste Europese meerprijzen bekend. In Spanje kun je een extra account toevoegen voor 5,99 euro per maand. De prijzen voor de abonnementen daar zijn wel iets anders dan in Nederland, en de vergelijking is dus nogal scheef. Waar je hier respectievelijk 7,99 euro, 11,99 euro en 15,99 euro betaalt voor het Basis-, Standaard- en Premium-abonnement ben je in Spanje 7,99 euro, 12,99 euro of 17,99 euro kwijt.

‘Netflix-account toevoegen in Nederland kost 3,99 euro’

De prijzen van de drie abonnementen in Portugal zijn echter identiek aan die van Nederland. Ook is daar de meerprijs voor een extra ‘buitenshuis-kijker’ bekend: 3,99 euro per maand. Zodoende gaan we er vanuit dat Netflix in Nederland ook dat bedrag zal hanteren. Voor Belgische kijkers verwachten we een hogere bijdrage voor een extra kijker, omdat de abonnementen daar hetzelfde of zelfs meer kosten dan in Spanje.

Zo’n extra account kent bovendien verschillende restricties. Zo kun je Netflix maar gebruiken op één apparaat tegelijk en offline-content is toegankelijk voor slechts één account. Heb je als hoofdgebruiker een Netflix-abonnement afgesloten via een andere partij dan via Netflix zelf, dan is het helemaal niet mogelijk om je account op deze manier te delen.

