Netflix rolt wereldwijd de nieuwe functie ‘Downloads voor jou’ uit. Hiermee zorgt de streaming-app ervoor dat films en series die passen bij jouw smaak automatisch gedownload worden op je toestel.

Netflix zet met ‘Downloads voor jou’ aanbevolen series offline klaar

Vanaf vandaag vinden Android-gebruikers iets nieuws in de Netflix-app: Downloads voor jou. Met deze functie zet Netflix voor jou aanbevolen content offline klaar, zodat je ook zonder internetverbinding nieuwe series en films kunt ontdekken. Ideaal voor als je veel onderweg bent of een beperkte databundel hebt.

Wanneer je gebruik maakt van Download voor jou (Downloads for you) kun je zelf aangeven hoeveel geheugen je hiervoor vrij wil maken. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om een overvol toestel. Daarnaast kun je nadat je de films of afleveringen hebt bekeken, ze direct weer van je van het telefoon verwijderen.

‘Downloads voor jou’ inschakelen en aanpassen

Ga in de Netflix-app naar ‘Downloads’ en schakel ‘Downloads voor jou’ in; Kies vervolgens de hoeveelheid inhoud die je wilt downloaden. Je kunt kiezen tussen 1GB, 3GB of 5GB) en tik op ‘Inschakelen’.

Netflix meldt tot slot ook dat alle films en series beschikbaar zijn om te downloaden via ‘Downloads voor jou’. De nieuwe functie is dus niet exclusief voor de eigen Netflix-content. Er zijn echter enkele titels met downloadbeperkingen in verband met auteursrecht.

Aanvulling op Smart Downloads

Downloads voor jou is een toevoeging aan de al langer bestaande offline toegangsfunctie van Netflix genaamd Smart Downloads. Smart Downloads werd in 2018 gelanceerd en zorgt ervoor dat de app automatisch nieuwe afleveringen downloadt. Op die manier hoef je zelf helemaal niet meer na te denken over welke series je offline kijkt.

