Vind je een Netflix-serie écht goed? Geef hem dan een dubbele duim

Als je een film of serie helemaal geweldig vindt, is een duimpje omhoog geven niet genoeg. Daarom komt Netflix met een dubbele-duim-knop.

Netflix kondigt knop voor twee duimen omhoog aan

Films en series kunnen slecht, matig, goed of geweldig zijn. In het geval van een goede film of serie tik je waarschijnlijk op de duim-omhoog-knop; hiermee laat je blijken dat je met plezier hebt gekeken. Er zijn echter films en series die je bij je lurven grijpen en je niet meer loslaten. Producties waar je ‘s nachts over droomt en aanraders die je aan al je vrienden en familieleden geef. Voor deze films en series komt Netflix met iets nieuws: de dubbele duim omhoog.

De dubbele duim komt naast de bestaande duim omhoog en duim omlaag te staan. Het is een veel aangevraagde toevoeging, aldus Netflix. Op basis van de dubbele duim kan Netflix nog beter inschatten welke films en series jij niet mag missen. Christine Doig-Cardet, directeur productinnovatie en personalisatie-ervaringen bij Netflix, vertelt aan The Verge dat Netflix ‘de plek wil zijn waar mensen het makkelijkst kwalitatief hoogstaande content streamen’.

Tot en met 2017 werkte Netflix nog met een sterrensysteem. Je kon een film dus waarderen met één tot maximaal vijf sterren. Volgens Doig-Cardet was dit niet overzichtelijk genoeg en is het nieuwe duimensysteem een stuk makkelijker en toegankelijker – zéker met de intrede van de dubbele duim.

Meer over de populaire streamingdienst

Netflix is één van de grootste streamingdiensten ter wereld. Het platform werkt dan ook continu aan nieuwe features om de kijkervaring te verbeteren. Zo kwam het eind vorig jaar met nieuwe filters, waarmee het vinden van content een stuk gerichter gaat. Ook voegde Netflix games toe aan het standaard-abonnement – die overigens geen groot succes lijken te zijn.

Naast nieuwe features zoals de dubbele duim werkt Netflix natuurlijk ook altijd aan nieuwe Netflix Originals. Denk hierbij aan hits als Squid Game, Stranger Things, Don’t Look Up en Bird Box. Ook voegt de streamingdienst geregeld andere films en series toe, dus er valt altijd weer wat nieuws te zien.

