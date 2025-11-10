Netflix nu duurder in Nederland: dit ga je betalen

Slecht nieuws voor Netflix-gebruikers, want de streamingdienst gooit de prijzen van zijn abonnementen omhoog. Check hier wat je gaat betalen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix gooit prijzen omhoog

Netflix heeft de prijzen van zijn abonnement in Nederland verhoogd, zo meldt NU.nl. Ook in België gaan gebruikers meer betalen voor de streamingdienst. In Nederland wordt het Basis-abonnement, waarmee je op één apparaat tegelijk naar films en series kan kijken, een euro duurder. Abonnees zijn voortaan 9,99 euro per maand kwijt.

Netflix Basic: 9,99 euro per maand (was 8,99 euro per maand)

(was 8,99 euro per maand) Netflix Standaard: 15,99 euro per maand (was 13,99 euro per maand)

(was 13,99 euro per maand) Netflix Premium: 20,99 euro per maand (was 18,99 euro per maand)

Het Standaard-abonnement wordt twee euro duurder. Met dit abonnement kun je op twee apparaten tegelijk kijken en krijg je toegang tot full-hd-kwaliteit. Heb je dit abonnement? Dan ga je maandelijks niet meer 13,99 euro betalen, maar 15,99 euro.

Tot slot verhoogt Netflix de prijs van het Premium-abonnement, waarmee je op vier apparaten en in 4K-kwaliteit naar films en series kijkt. Het Premium-abonnement kost voortaan 20,99 euro per maand. De hogere prijzen van de drie abonnementen gelden overigens per direct.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Steeds duurder

Netflix verhoogde vorig jaar ook al zijn abonnementsprijzen. Concurrent HBO Max deed dit ongeveer een maand geleden. Bij deze streamingdienst kost het Standaard-abonnement maandelijks 11,99 euro. Het duurdere Premium-abonnement, waarmee je in 4K kunt kijken en op maximaal vier apparaten tegelijk streamt, kost 16,99 euro.

HBO Max heeft overigens wel een goedkoper abonnement dat maandelijks 5,99 euro kost. Dit ‘Basic met reclame’-abonnement laat je op twee apparaten tegelijk in full-hd streamen, maar je ziet wel reclame tussendoor.

Disney Plus heeft ook een reclame-abonnement, maar is met 6,99 euro iets duurder. Netflix heeft in Nederland nog geen goedkopere optie met reclames.

Android Planet komt iedere week met streamingtips, zodat jij weet welke nieuwe films en series de moeite waard zijn. De meest recente edities vind je hieronder: