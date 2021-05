‘Netflix werkt aan eigen gamedienst, concurrent voor Google Play Pass’

Het lijkt erop dat Netflix niet alleen films en series, maar ook games gaat aanbieden. De streamingdienst zou sleutelen aan een concurrent voor Google Play Pass, de eigen dienst voor apps en games van Google.

‘Netflix werkt aan gamedienst’

Dat beweren meerdere bronnen. Volgens The Information, dat doorgaans goed is ingevoerd, heeft Netflix meerdere bekende game-ontwikkelaars benaderd om bij het bedrijf te komen werken.

The Information meldt dat de streamingdienst onder meer een “coordinator” voor de “op te tuigen gamedivisie” zoekt. Netflix zou nog bezig zijn met het verdienmodel, maar de kans bestaat dat het bedrijf een speciaal game-abonnement gaat aanbieden.

Op die manier is men niet afhankelijk van advertenties. In plaats daarvan betalen mensen een vast maandelijks bedrag om onbeperkt en reclamevrij games te kunnen spelen, net zoals bijvoorbeeld bij Google Play Pass.

Volgens Axios, dat ook een uitstekende reputatie heeft, zou Netflix zowel eigen games, als spellen van anderen gaan aanbieden. De Netflix-gamedienst zou ergens in 2022 moeten uitrollen. Verdere details, zoals bijvoorbeeld de prijs, zijn nog niet bekend.

In een reactie aan Axios zegt Netflix dat het “enthousiast” is om meer te doen met “interactieve entertainment”. Het gerucht wordt dus niet bevestigd of ontkracht.

Netflix en gaming

Netflix is geen totale nieuwkomer in de wereld van gaming. De streamingdienst zendt bijvoorbeeld al films en series uit die zijn gebaseerd op games, zoals The Witcher en Resident Evil. Ook werkte Netflix in het verleden samen met game-ontwikkelaars, bijvoorbeeld voor het spel van Black Mirror: Bandersnatch. Tot slot heeft Netflix gesleuteld aan het spel van Stranger Things, dat nooit officieel is uitgekomen.