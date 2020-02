Netflix is gestopt met gratis maand proefperiode in Nederland

Netflix is gestopt met het aanbieden van de maand gratis proefperiode in Nederland. Op een supportpagina van de streamingdienst is te lezen dat er geen gratis proefperioden worden aangeboden in ons land.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis proefperiode Netflix is gestopt

Netflix is in ons land beschikbaar vanaf 2013 en sindsdien kon je gratis een maand kennismaken met het gehele aanbod van de dienst. Vanaf nu is dat niet meer het geval. Dat staat op een supportpagina van Netflix zelf. Op die pagina is te lezen dat ‘gratis proefperioden niet worden aangeboden in ons land’. Vervolgens wordt verwezen naar een andere pagina, waar je direct het type abonnement en betaalmiddel moet kiezen.

Voor het basisabonnement betaal je 7,99 euro per maand, waarbij je Netflix slechts op één scherm tegelijk kunt kijken. Met het standaardabonnement van 10,99 euro per maand gebruik je maximaal twee schermen tegelijk.

Ook heb je dan de beschikking over streams in hd-kwaliteit. Het premiumabonnement kost tot slot 13,99 euro per maand. Daarmee kun je ook ultra hd-streams bekijken op maximaal vier schermen tegelijk. Per Netflix-abonnee heb je wel de mogelijkheid om meerdere profielen aan te maken.

Lees ook: Zo schakel je automatisch afspelen van trailers uit op Netflix

Proefperiodes bij andere diensten

Andere streamingdiensten die je in Nederland kunt gebruiken zijn onder andere Disney Plus, Amazon Prime Video en Pathé Thuis. Disney Plus is de eerste zeven dagen gratis, Amazon Prime Video kan 30 dagen gratis worden gebruikt en Videoland is twee weken gratis. Waarom Netflix ervoor kiest om geen proefperiode meer aan te bieden, is vooralsnog onbekend.

Heb je al een abonnement? We geven regelmatig tips uit het aanbod van Netflix, zodat je kunt genieten van een (nieuwe) serie, film of heerlijk een weekend kunt bingewatchen. Check onze nieuwste streaming-tips met kijk-en luistertips van andere diensten.

Het laatste nieuws over Netflix