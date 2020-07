Google laat weten dat je nu Netflix kunt kijken op de Nest Hub en Nest Hub Max. Zo worden de schermen van Google weer iets handiger.

Netflix op Google Nest Hub en Hub Max

Via de blog van Google kondigt de zoekgiganteen nieuwe optie voor de Google Nest Hub en Hub Max aan. Het is vanaf nu mogelijk om Netflix te gebruiken op deze slimme schermen, waar het eerder al mogelijk was om YouTube en Disney Plus te kijken.

Het kijken naar Netflix kan in de landen waar de Nest Hub (Max) officieel beschikbaar is, waaronder Nederland. Uiteraard is een abonnement op de dienst nodig om films, series en documentaires te kijken op het slimme scherm.

Via de Google Home-app of Google Assistent is Netflix te koppelen aan de Google Nest Hub en Hub Max. Met behulp van de digitale assistent kun je ook direct vragen om wat op te zetten op Netflix. Ook kun je de Netflix-app openen met je stem en zo zelf wat uitzoeken. Uiteraard werken stemcommando’s voor het pauzeren, afspelen of doorspoelen ook op de schermen.

Verder zijn deze slimme schermen met quick gestures te gebruiken, oftewel veegbewegingen in de lucht. Dat is bijvoorbeeld handig in de keuken als je vieze handen hebt van het koken. Vanaf nu kun je dus ook je favoriete kookshows op Netflix kijken of gewoonweg genieten van een serie of film tijdens het koken.

Meer over Google Nest Hub (Max)

Uiteraard kun je ook wat afspelen van Netflix in de woon- of slaapkamer, maar omdat de Nest Hub (Max) niet makkelijk mee te nemen is, is dat niet altijd even handig.

De normale Nest Hub heeft een scherm van 7 inch, terwijl de Max-versie over een 10 inch-display beschikt. Op het scherm wordt ook informatie getoond van zoekopdrachten en je kan er foto’s op laten zien. Daarnaast zie je albumcovers van bijvoorbeeld Spotify of YouTube Music als je muziek op hebt staan. De Google Nest Hub is te verkrijgen voor zo’n 90 euro, de Nest Hub Max is hier niet verkrijgbaar.

