Gratis naar Netflix-series als Stranger Things kijken? Het kan! Netflix laat je vanaf nu gratis naar enkele exclusieve films en series kijken, zonder dat je een account nodig hebt. Zo werkt het.

Actie: Netflix laat je gratis films en series kijken

Met zo’n 2,8 miljoen gebruikers is Netflix de populairste streamingdienst van Nederland (via Telecompaper), maar dat moeten er meer worden. In een poging om nieuwe kijkers aan zich te binden kun je exclusieve Netflix-films en -series gratis kijken. Je hoeft zelfs geen account aan te maken. Gratis Netflix kijken doe je zo:

Ga via je browser naar de ‘Gratis kijken’-pagina van de Netflix-website; Zoek de film of serie uit die je wil zien en tik op ‘Nu kijken’; Veel kijkplezier!

Standaard draait Netflix voorafgaand aan de film/serie een 30 seconden durende reclame af. Gelukkig kun je deze overslaan door op de knop rechtsonder in het scherm te tikken. Tijdens het kijken kun je via het bedieningspaneel onderaan de ondertiteling aan-/uitzetten, de (gesproken) taal wijzigen en de film of serie pauzeren.

Het geselecteerde aanbod van films en series bestaat onder meer uit populaire titels als Stranger Things, When They See Us, Boss Baby, Our Planet en Bird Box. Bij series kun je overigens alleen de eerste aflevering van het seizoen bekijken. Het aanbod wordt regelmatig ververst met andere films en series.

Gratis Netflix kijken werkt op zowel Android-smartphones als computers (Apple en Windows). Kijken via iPhone en/of je slimme tv zit er niet in. Op Android moet je overigens echt via de browser kijken, want het gratis aanbod werkt niet in de app.

