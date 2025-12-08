Netflix neemt HBO Max over: dit zijn 5 mogelijke gevolgen voor jou

Het zal je niet zijn ontgaan: Netflix neemt filmstudio Warner Bros over en daarmee ook concurrent HBO Max. Er staan dus veranderingen op stapel, maar welke? We pakken onze glazen bol erbij!

Overname HBO door Netflix: dit kan er gebeuren

60 miljard euro. Zoveel geld legt Netflix op tafel om Warner Bros en HBO Max in te lijven. Dat doet de streaminggigant natuurlijk niet uit liefdadigheid. Netflix voelt de hete adem van zijn concurrenten, internationaal gezien vooral Disney Plus, nadrukkelijk in de nek. Het bedrijf wil zijn positie versterken door straks in één klap veel meer films en series aan te kunnen bieden.

Wat ga je als consument merken van de overname? Dat is nog lang niet zeker. Vermoedelijk tast zelfs Netflix zelf momenteel nog in het duister over de precieze plannen. We zetten een paar mogelijke consequenties op een rij.

1. Eén grote app voor een redelijke prijs

Dit is de meest positieve uitkomst voor abonnementhouders. HBO Max verdwijnt en series als Game of Thrones, Succession en The White Lotus verhuizen samen met onder andere de Harry Potter-films naar Netflix. Het aanbod wordt daarmee veel en veel groter.

Netflix heeft zijn leden al een mailtje gestuurd over de overname. Daarin staat dat dit scenario voorlopig in ieder geval toekomstmuziek blijft. Er is nog een jaar tot 18 maanden nodig om de deal rond te maken. Tot die tijd blijven Netflix en HBO Max sowieso zelfstandige apps waarvoor je een apart abonnement nodig hebt.

Als de content van HBO uiteindelijk toch op Netflix belandt, zal de prijs van het abonnement ongetwijfeld stijgen. Dat kan de streamingdienst gemakkelijk verantwoorden door, terecht, te stellen dat er ook meer te kijken is.

Zolang die verhoging lager blijft dan de aparte prijs van HBO Max is dat goed nieuws voor wie nu twee abonnementen afsluit. Wie geen behoefte heeft aan HBO-content zal er waarschijnlijk minder blij mee zijn

2. Forse prijsverhogingen

Door HBO over te nemen, schakelt Netflix een belangrijke concurrent uit. Dat maakt de weg vrij voor forse prijsverhogingen. Je kunt straks immers minder makkelijk om Netflix heen. Wie de macht heeft, bepaalt wat de consument betaalt.

Het zou ons daarom niet verbazen als Netflix en HBO Max blijven bestaan als aparte apps waarvoor je simpelweg veel meer kwijt bent. Het bedrijf heeft straks zoveel titels in de catalogus dat er gegarandeerd een paar tussen zitten die jij graag wil zien.

In dit donkere scenario zal waarschijnlijk ook de levenslange korting van trouwe HBO Max-klanten verdwijnen. Wie zich na de introductie van HBO direct aanmeldde als lid betaalt, zolang hij niet opzegt, slechts de helft van de prijs. Hier kan Netflix natuurlijk gemakkelijk van af als HBO niet meer zelfstandig is.

3. HBO wordt een ‘add-on’ bij Netflix

Een ander realistisch scenario is dat een Netflix-abonnement ongeveer blijft wat het nu is. Wie ook de series en films van HBO Max wil zien kan daarvoor een ‘add-on’ afsluiten. Je betaalt dan een vast bedrag per maand extra om toegang te krijgen tot deze titels. HBO zelf biedt deze mogelijkheid nu al aan met bijvoorbeeld sportwedstrijden.

Dat zou voor veel mensen een prima constructie zijn. Je hoeft niet voor HBO te betalen als je dat niet wilt, maar voegt het eenvoudig toe als je dat wel wil. Wie alleen geïnteresseerd is in HBO komt helaas van een koude kermis thuis. Je bent dan namelijk verplicht om óók voor Netflix te betalen. Dat is nu natuurlijk niet zo.

4. Betere of juist slechtere series

Hoewel Netflix benadrukt dat Warner Bros blijft bestaan en gewoon doorgaat met films en series maken, bestaat bij bioscopen de angst dat er toch wel het één en ander gaat veranderen. Zo zouden er uiteindelijk minder films in de theaters kunnen belanden. Het is voor Netflix natuurlijk fijn om ze direct in de eigen app te kunnen aanbieden. De bioscoop is voor streamingdiensten vooral een concurrent.

Ook zal Netflix waarschijnlijk technologie, mankracht en productiecapaciteiten gaan delen met HBO. Dat bespaart geld en zou de kwaliteit zelfs ten goede kunnen komen. Met de nadruk op zóu. Veel mensen slaan HBO-series namelijk hoger aan dan die van Netflix.

Een beetje pessimist ziet in deze overname dan ook het doodsvonnis voor de rauwere en duisterdere content van HBO. Series als The Wire en Succession zul je op Netflix niet snel aantreffen. Hopelijk blijven die wel gemaakt worden.

5. De deal ketst alsnog af

Al lijkt de deal al helemaal rond, er kleven nog wel wat haken en ogen aan. Toezichthouders in zowel de Verenigde Staten als in Europa gaan de overname daarom toetsen. De vrees bestaat dat Netflix, zoals hierboven beschreven, veel te machtig wordt als het HBO eenmaal heeft ingelijfd.

Als dat inderdaad het oordeel is, kan er alsnog een streep getrokken worden door de samensmelting van deze twee streamingdiensten. Dan blijven ze dus apart bestaan, al zijn er ook andere partijen geïnteresseerd in Warner Bros/HBO. Paramount en Comcast deden ook een bod. Omdat deze bedrijven minder macht hebben op de streamingmarkt zullen toezichthouders daar vermoedelijk eerder mee akkoord gaan.

Zie jij nog andere scenario’s? En ben je blij met de overname of juist niet? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!