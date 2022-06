Onderzoek: Netflix kent meeste tevreden gebruikers in Nederland

Het aantal streamingdiensten in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen en veel mensen hebben dan ook meerdere abonnementen. Nederlandse kijkers zijn het meest tevreden met Netflix, zo blijkt uit onderzoek.

Netflix scoort het hoogst op klanttevredenheid

Als sinds 2013 kun je films en series kijken via Netflix in Nederland. De streamingdienst is dan ook één van de eerste en grootste in ons land. Nederlanders die een streamingdienst afnemen, zijn bovendien het meest tevreden over Netflix. Dat blijkt uit een onderzoek van Telecompaper.

In het onderzoek beoordeelden klanten hun streamingsdiensten met een cijfer. Daarmee berekende Telecompaper de zogenoemde NPS-score op een schaal van -100 tot 100. Netflix scoorde het hoogste met een 33. Dat betekent dat meer mensen Netflix aanraden dan afraden. Op plek twee staat Videoland met een score van 24 en Disney Plus staat op de derde plaats met 20.

Nieuwe diensten hebben moeite

Sinds begin dit jaar kun je een abonnement afsluiten bij HBO Max en biedt ook Viaplay series en online televisie aan. Met de service en het aanbod van onder meer DC, Warner Bros en Cartoon Network krijgt HBO Max een NPS-score van 15. Lager dan de top drie, maar nog steeds een grotere hoeveelheid aanraders ten opzichte van afraders.

Viaplay heeft het meeste moeite met de klanttevredenheid. Zij beschikken over de uitzendrechten van onder meer de Formule 1, maar krijgen veel kritiek over het commentaar en de matige streamingkwaliteit. In dit onderzoek krijgt Viaplay een NPS-score van -34. Dat negatieve getal betekent dus dat het merendeel van de klanten de dienst niet aanbeveelt.

