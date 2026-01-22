Netflix-app krijgt korte video’s om te concurreren met sociale media

Netflix gooit zijn app later dit jaar op de schop: het wordt mogelijk om door een lijst met korte video’s te scrollen, net als op bijvoorbeeld TikTok en YouTube. Zo wil het bedrijf beter concurreren met sociale media.

Lees verder na de advertentie.

Netflix wil met korte video’s je aandacht kapen

Kijk jij Netflix om even niet gevangen te raken in het algoritme van YouTube of Instagram? Dan hebben we slecht nieuws: ook je favoriete streamingdienst krijgt later dit jaar een functie vergelijkbaar met ‘shorts’ of ‘reels’. Je kunt in de app dan dus verticaal door korte clipjes scrollen die bedoeld zijn om je aandacht te kapen.

Netflix hoopt dat je de app dan niet alleen meer gebruikt als je een volledige film of aflevering van een serie wil kijken, maar ook als je je even zit te vervelen voor een afspraak. De content zal waarschijnlijk bestaan uit aansprekende clips uit het aanbod, maar ook uit de videopodcasts die Netflix recent introduceerde. Die lijken op dit moment nog niet in Nederland beschikbaar, maar dat gaat vast veranderen.

Netflix moet concurreren met onder andere TikTok

Het is niet heel verrassend dat Netflix deze stap zet. De dienst moet concurreren met verslavende apps als TikTok. Als die mensen genoeg (gratis) entertainment bezorgt, zouden leden hun Netflix-abonnement weleens op kunnen zeggen. Door korte video’s te introduceren hoopt het bedrijf dat je meer tijd in de app doorbrengt, waardoor hij ook meer waarde voor jou krijgt.

Netflix verandert hoe films en series werken

Dat we allemaal zoveel tijd op onze telefoon doorbrengen, heeft niet alleen invloed op de app van Netflix. Ook films veranderen erdoor. Ben Affleck en Matt Damon, hoofdrolspelers van The Rip, vertelden laatst dat Netflix met een opmerkelijke suggestie kwam. Omdat veel mensen tijdens het kijken van een film ook op hun smartphone zitten, zou het goed zijn om de plot drie of vier keer uit te laten leggen door de personages. Zo raakt deze groep de draad niet kwijt.

Dat is voor mensen die wél opletten natuurlijk vrij vervelend, want je hoort een aantal keer dezelfde informatie.

