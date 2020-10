‘Binnenkort kun je ook naar Netflix-films en -series luisteren’

Netflix werkt aan een geinige nieuwe feature voor de Android-app. Het wordt binnenkort misschien mogelijk om niet alleen naar films en series te kijken, maar ook alleen het geluid te volgen.

Naar Netflix-films -series luisteren: zo gaat het werken

XDA Developers heeft een recente versie van de Netflix-app voor Android uitgeplozen en een mogelijke nieuwe functie ontdekt. De website meldt dat het in de toekomst mogelijk wordt om ook alleen naar Netflix-films en -series te luisteren in plaats van te kijken. Dit is handig als je even niet de mogelijkheid hebt om naar het scherm van je Android-toestel te kijken, maar wel wil weten hoe het verhaal van je favoriete serie verder gaat.

De website schrijft dat dit ongeveer hetzelfde werkt als bij podcasts, waarbij je ook niet naar een scherm hoeft te kijken. Tijdens het luisteren naar Netflix-films en series kun je andere dingen doen en als je verder wil kijken, dan zet je de video gewoon weer aan.

De ontdekte functie is ook handig als je een kleine databundel hebt, omdat er tijdens het luisteren minder MB’s worden verbruikt dan wanneer je kijkt. De audio-optie verbruikt ook minder energie, zodat je smartphone-accu minder snel leeg loopt. Ideaal voor onderweg dus.

Het is onduidelijk of en wanneer de feature daadwerkelijk beschikbaar wordt in de Android-app. De gevonden aanwijzingen duiden erop dat Netflix aan de feature werkt, maar dit hoeft niet per se te betekenen dat hij uiteindelijk wordt toegevoegd aan de app.

Sinds kort kun je gratis naar Netflix-series en -films kijken, zonder dat je een account nodig hebt. Hierdoor kun je kostenloos kennismaken met de streamingdienst, al staan er wel een beperkt aantal films en series bij het gratis aanbod.

