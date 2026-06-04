Netflix van de troon gestoten: dit platform is nu populairder

YouTube is officieel de nieuwe wereldwijde nummer één als het aankomt op gemiddelde dagelijkse kijktijd. De rivaliteit met Netflix is heftiger dan ooit en dat is gunstig voor de kijker.

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De (eeuwige) strijd om je beeldscherm

Wat kijk jij het meest op je tv: Netflix of YouTube? Onderzoek naar het kijkgedrag en de kijktijd onder consumenten wereldwijd heeft aangetoond dat YouTube deze strijd voorlopig heeft gewonnen. Dat meldt The Guardian. De Engelse krant baseert zich op analisten van onderzoeksbureau Digital i.

Het gemiddelde dagelijkse gebruik per YouTube-account steeg van 87,2 minuten in 2024 naar 99,1 minuten in 2025. Daar kan concurrent Netflix niet aan tippen, want dat bedrijf noteerde een daling van respectievelijk 100,5 naar 93,4 minuten. In het onderzoek werd gekeken naar twintig internationale markten.

Van de onderzochte landen gebruikten Zuid-Koreanen YouTube het meest: 161,5 minuten per dag. Frankrijk laat de grootste groei in dagelijks gebruik zien met een stijging van een derde.

Tegenwoordig wordt er steeds meer YouTube gekeken op televisies (stijging van 28 naar 35 procent tussen januari 2024 en december 2025). Op mobiele apparaten als smartphones, tablets en laptops, daalde dit tijdens deze periode van 35 naar 31 procent. Gen Z bleek vorig jaar de actiefste leeftijdsgroep op YouTube, met maar liefst 111 minuten per dag aan kijktijd.

Concurrentie goed nieuws voor de kijker

Hoe meer videodiensten om de aandacht (en euro’s) van kijkers vechten, hoe beter het aanbod moet zijn om dat gevecht te winnen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door lagere prijzen voor abonnementen te vragen en betere kwaliteit van content aan te bieden met nieuwe films, series en documentaires. In theorie althans.

Want, wanneer populaire series en films over platformen worden verspreid, kan dit ook betekenen dat er steeds meer (betaalde) abonnementen nodig zijn. Toch is de huidige kruisbestuiving tussen de platformen voorlopig vooral interessant om te volgen. Kijkers krijgen hiermee meer keuze waar ze hun favoriete videocontent bekijken.

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Dit doen de platformen bij elkaar

Zo gaat Netflix zich meer focussen op een gebied waar YouTube momenteel erg sterk in is: videopodcasts. Het bedrijf sloot onlangs een overeenkomst met een populaire Engelse podcast met ex-voetballers. Tijdens het aankomende WK komt dagelijks een nieuwe aflevering uit.

Interessant is dat het Netflix-kanaal op YouTube inmiddels is gegroeid naar 33,3 miljoen abonnees. De ruim 9000 video’s bereikten vorig jaar 78,2 miljoen unieke accounts. Dat was het grootste bereik van alle kanalen op YouTube. Een grote concurrent op je eigen platform. Dat dwingt YouTube om ook in actie komen.

Daarom kocht het platform vorig jaar de rechten om de Oscars te streamen. Hiermee is de verslaggeving van onder andere de rode loper en beelden achter de schermen voortaan exclusief te zien op het online videoplatform, waar dat traditioneel gezien onderdeel was van tv-uitzendingen. YouTube gaat waarschijnlijk vaker content streamen die je wellicht eerder op televisie zou verwachten.

Waar kijk jij het liefst video’s, series, films en andere content? En als je moest kiezen: nooit meer YouTube of nooit meer Netflix? We horen je mening graag in de reacties hieronder.

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