‘Netflix gaat terug in de tijd met ouderwetse tv-kanalen’

Een opvallend gerucht over Netflix: de streamingdienst zou overwegen om lineaire tv-kanalen toe te voegen aan de app. Die zenden 24 uur per dag bepaalde series en films uit. En daar is een goede reden voor.

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‘Netflix krijgt lineaire tv-kanalen’

Mede dankzij streamingdiensten als Netflix hebben normale, lineaire tv-kanalen het anno 2026 steeds moeilijker. Je kunt immers op elk moment zelf beslissen wat je wil kijken. Toch overweegt het bedrijf nu juist om zulke kanalen aan zijn app toe te voegen, schrijft The Wall Street Journal.

Op die ’tv-zenders’ zouden 24 uur per dag bepaalde series en films te zien zijn. Het gaat daarbij vermoedelijk vooral om titels die moeite hebben om publiek aan zich te binden. De hoop is dat zappende mensen in een dergelijke serie vallen, het interessant vinden en hem vervolgens alsnog helemaal gaan kijken.

Dat is ook wel nodig, want Netflix zit met een vreemd probleem. De tweede seizoenen van succesvolle series doen het vaak veel slechter dan het eerste. Zo raakte Beef maar liefst 70 procent van zijn kijkers kwijt. Dat kan met de kwaliteit te maken hebben, maar ook met de lange periode tussen het eerste en twee seizoen. Mensen zijn een serie soms simpelweg vergeten. Dan kan het helpen als je er zomaar invalt op een ‘normale’ tv-zender.

Bovendien kent iedereen de situatie waarin je geen keuze kunt maken uit het enorme aanbod. Af en toe is het gewoon lekker om te consumeren wat je wordt voorgeschoteld. De tv-kanalen van Netflix zouden in die behoefte voorzien.

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Ook bundels zijn een mogelijkheid

Netflix probeert al jaren van alles om klanten (langer) aan zich te binden. Denk aan het toevoegen van games of videopodcasts van bekende mensen. Nu zou het bedrijf ook overwegen om bundels samen te stellen met andere streamingdiensten. Vermoedelijk zou je dan een paar euro korting per maand krijgen. Welke diensten dat zijn is nog niet duidelijk.

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