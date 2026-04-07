Netflix-verslaafd? Pas op: er komt ook een game-app voor je kids

Als jij uren per dag Netflixt en niet meer zonder kan, ben je wellicht straks niet meer de enige verslaafde in huis. De streamingsdienst heeft een app met spelletjes gelanceerd speciaal voor jonge kinderen.

Netflix Playground: gratis gamen zonder reclame

Alsof er al niet genoeg redenen voor kinderen zijn om achter een scherm te zitten – en dus niet naar buiten te gaan – komt Netflix met een nieuwe app. Maak kennis met Netflix Playground, een app waarin bekende figuren als Peppa Pig en de schattige dieren uit Sesamstraat tot leven komen. Bij de lancering zijn er zeven games te spelen.

Het idee is dat Netflix Playground perfect is voor kinderen (en de portemonnee van hun ouders), omdat ze geen in-app aankopen kunnen doen. Verder zijn er geen andere kosten aan verbonden en zitten er vooralsnog geen reclames in de app. Dat is op zich goed nieuws.

Simpele bediening voor nóg meer schermtijd?

De spelletjes in de app zijn bedoeld voor kinderen tot en met acht jaar. Netflix brengt Playground als een ”app boordevol leerzame ervaringen ontworpen om creativiteit, plezier en gelach te stimuleren met de favoriete personages van je kinderen”. Verder zou het met de gebruikerservaring wel goed moet zitten, want kinderen beheren heel simpel alle geïnstalleerde spelletjes. Verwijderen van een game kost slechts één tik en in de instellingen staat een grafiek met hoeveel opslagruimte de spellen innemen.

Alles lijkt er dus op gericht op kinderen zo lang mogelijk in de app te houden. Op die manier wordt het voor ouders minder aantrekkelijk om Netflix eventueel ooit op te zeggen. Beëindiging van het abonnement betekent automatisch dat kinderen de games niet meer kunnen spelen. Dit lijkt dus een slimme zet van Netflix om met Playground de streamingsdienst onderdeel te laten worden van het hele gezin.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je downloadt de Netflix Playground-app op je smartphone of tablet, logt in en ziet dan gelijk alle spelletjes en activiteiten die te doen zijn. Ideaal is dat alle content in de app ook offline beschikbaar is. Dat is handig tijdens een lange auto- of vliegreis.

Momenteel is de app alleen beschikbaar in onder andere de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Later deze maand komt hij wereldwijd uit.