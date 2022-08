‘Netflix straks met reclame te kijken, maar niet offline’

Netflix komt over een aantal maanden met een goedkoper abonnement met reclames. Maar, je kan een hele handige functie dan waarschijnlijk niet gebruiken.

Goedkoop Netflix-abonnement met reclame

Het betrouwbare Bloomberg meldt namelijk dat het met het goedkopere Netflix-abonnement niet mogelijk is om films en series te downloaden voor offline gebruik. Hiervoor zijn aanwijzingen gevonden in de code van de Netflix iPhone-app. In de code wordt aangegeven dat Downloads (zoals de functie heet) beschikbaar is voor alle abonnementen behalve dat met reclame.

Netflix laat de feature weg zodat het goedkopere abonnement meer verschilt van de duurdere abonnementen. Het verleidt gebruikers er mogelijk ook tot om alsnog meer te betalen voor Netflix, zodat ze wel films en series kunnen bewaren op een smartphone of tablet. Daarvoor heb je immers een duurder abonnement nodig.

De code laat ook zien dat het niet mogelijk wordt om reclames weg te drukken, of tijdens het afspelen vooruit- of terug te spoelen. Het goedkopere Netflix-abonnement verschijnt naar verluidt begin volgend jaar, maar Netflix heeft nog geen details gegeven. De streamingdienst kampt al een tijdje met een dalend aantal gebruikers.

Zo download je films en series met de Netflix-app

Op dit moment kun je met alle Netflix-abonnementen gewoon je favoriete films en series bewaren. Handig voor als je in het vliegtuig zit, of een lange treinreis voor de boeg hebt en niet in één keer je databundel er doorheen wil jagen. De downloadoptie is voor de meeste titels op Netflix beschikbaar. Dit is hoe het werkt:

Open de Netflix-app op je smartphone of tablet; Ga naar de titel je die wil bewaren voor offline gebruik en druk op het download-icoontje; Bij series is het handig om eerst op ‘Afleveringen en info’ te tikken, zodat je kan kiezen welke episode(s) je binnenhaalt; Bij het tabblad ‘Downloads’ (rechtsonder in de Netflix-app) kun je zien of de downloads klaar zijn.

