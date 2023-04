Dit is het nieuwe design van de Netflix-app: heb jij ‘m al gespot?

Heb jij Netflix afgelopen dagen gebruikt op je smartphone en is je ook wat opgevallen? De streamingdienst heeft de mobiele app een heel ander uiterlijk gegeven en dat is eerlijk gezegd nog even wennen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix redesign 2023: zo ziet de mobiele app eruit

Updates voor apps worden vaak in batches doorgevoerd, waardoor nog niet iedereen direct gebruikt kan maken van de nieuwe versie. Dat lijkt ook het geval bij Netflix, waarvan sommige gebruikers nu een nieuwe interface voorgespiegeld krijgen.

Afgelopen week lijkt Netflix begonnen met de uitrol, maar dat liep niet helemaal gesmeerd. Hieronder is aan de linkerzijde de oude interface te zien en aan de rechterkant de nieuwe, maar nog wel met de verkeerde knoppen aan de onderzijde.

De knop ‘Nieuw en hot’ is inmiddels vervangen door ‘verken’ zoals weer in de galerij hieronder te zien is. Ook valt op dat in dat tabblad een grote witte zoekbalk te zien is, waar de zoekfunctie voorheen veel beter in het design werd opgenomen.

Wat helemaal wennen is, is dat ‘homepagina’ niet meer toont wat het voorheen deed. Zo kun je daar niet terecht om een film of serie verder te kijken, dat vind je nu onder ‘verken’. Ook ‘mijn lijst’ is vanaf het nieuwe design daar te vinden. Het opgefriste design heeft zelfs wat weg van iOS, het besturingssysteem van Apple.

Kies jij voor het oude of nieuwe design?

De update lijkt vanuit de Netflix-servers te worden uitgerold, dus het handmatig installeren van een oudere versie heeft geen invloed. Al met al is het dus simpelweg een kwestie van wennen, want de oude lay-out lijkt niet meer geactiveerd te kunnen worden. De versie die op onze redactietoestellen is geïnstalleerd betreft: 8.64.0 build 8 50394.

Heb jij het nieuwe design al gespot en wat vind je ervan? Of heb jij nog wel de oude interface van de Netflix-app op je toestel? Zo ja, check dan gelijk even welke versie van de Netflix-app je hebt geïnstalleerd en laat dat even weten in de reacties!

Lees meer over Netflix