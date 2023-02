Netflix Premium krijgt nog beter geluid: zo test je het

Heb je het Premium-abonnement van Netflix? Dan krijg je er een aantal opties bij. Nieuw is onder meer ‘Ruimtelijk geluid’: lees hier wat dit is.

Netflix krijgt ‘Ruimtelijk geluid’

Netflix kondigt nieuwe features aan voor abonnees. De belangrijkste is het zogeheten ‘ruimtelijke audio’ (of ruimtelijk geluid), waarmee het geluid in films en series om je heen lijkt te bewegen. Netflix gebruikt hiervoor technologie van audiomerk Sennheiser en zegt dat ruimtelijke audio in meer dan 700 titels beschikbaar is.

Recente series als Stranger Things, The Watcher, Wednesday en ook de film Knives Out: Glass Onion ondersteunen ruimtelijk geluid. Als je wil weten welke titels met de nieuwe audio werken, dan kun je in de Netflix-app zoeken op ‘ruimtelijk geluid’. Er verschijnt dan een lijst met alle titels die ermee overweg kunnen.

De video hierboven laat horen hoe Ruimtelijk geluid klinkt. Handig is dat je geen extra apparatuur nodig om ervan te kunnen genieten. Je kan dus gewoon de stereospeakers gebruiken die bij je televisie staan, of je oordopjes of koptelefoon koppelen met je smartphone of tablet.

Belangrijk om te weten is dat Ruimtelijke audio alleen beschikbaar is voor mensen met een Netflix Premium-abonnement. Dit is het duurste abonnement van de streamingdienst, waarvoor je 15,99 euro per maand betaalt. Bij de andere abonnementen (Basic en Standaard) werkt de functie niet. Deze abonnementen kosten 7,99 en 11,99 euro per maand.

Downloaden op meer apparaten

Netflix maakt het voor Premium-abonnees ook mogelijk om op meer apparaten films en series te downloaden voor offline gebruik. Voorheen kon dit op maximaal vier apparaten, maar dit aantal is nu verhoogd naar zes. Door titels te downloaden kun je ze kijken zonder internetverbinding.

De streamingdienst gaat het overigens veel lastiger maken om je Netflix-account te delen met vrienden en familie. Netflix maakte deze week bekend hoe het dit wil gaan aanpakken, door bijvoorbeeld IP-adressen en apparaat-ID’s te checken. Meer weten? Check ons artikel: ‘Zo gaat Netflix het delen van je account aanpakken‘.

