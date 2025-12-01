Netflix streamen vanaf je telefoon naar je tv is niet meer mogelijk

Netflix heeft een opmerkelijke wijziging doorgevoerd: met de meeste televisies en mediaspelers is het niet meer mogelijk om films of series vanaf je smartphone naar het grote scherm te streamen.

Netflix streamen vanaf je smartphone verleden tijd

Het voelt al bijna nostalgisch: op je smartphone een serie uitzoeken op Netflix en die via het cast-symbooltje naar je televisie streamen. Voor de meeste gebruikers is dat vanaf nu helaas verleden tijd. De streamingdienst heeft deze mogelijkheid namelijk verwijderd.

Althans, als je een televisie of mediaspeler gebruikt die zijn eigen afstandsbediening heeft. Dat geldt voor vrijwel alle moderne varianten, waaronder de Google TV Streamer en Chromecast met Google TV. Ook de meeste televisies hebben natuurlijk een afstandsbediening. Als je via je smartphone naar één van deze apparaten probeert te streamen, zul je vergeefs zoeken naar de cast-knop in je Netflix-app.

Het bedrijf zegt dat deze optie is verwijderd om de gebruikerservaring te verbeteren. Online zijn echter veel klachten te lezen. Sommige mensen vinden het fijner om de app door te spitten op hun smartphone. Dat gaat vaak een stuk sneller dan op je televisie.

Alleen mediaspelers zonder eigen afstandsbediening, zoals oudere Chromecasts, zijn nog in staat om Netflix vanaf je telefoon te streamen. Dat is ook logisch, want andere mogelijkheden zijn er met deze apparaten niet.

Meer over Netflix

Ondanks felle concurrentie van onder meer Disney Plus en Videoland blijft Netflix veruit de populairste streamingdienst. We schrijven er dan ook regelmatig artikelen over op Android Planet. Zo geven we je tien tips om alles uit de smart tv-app te halen, wat gezien het nieuws hierboven natuurlijk erg handig is.

Helaas wordt Netflix wel steeds duurder. Recente kondigde het bedrijf weer een nieuwe prijsverhoging aan. Wordt het je te gortig? Gelukkig is Netflix opzeggen zo gepiept.

Vind je het jammer dat de cast-knop uit de Netflix-app is verdwenen of gebruikte je hem toch al nooit? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!