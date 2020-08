Geen idee wat voor muziek je wil luisteren, dan druk je op de random-afspeelknop en je hoort iets willekeurigs. Netflix test ook zo’n ‘Shuffle Play’-functie, waardoor je nooit weet wat er precies op je beeldscherm verschijnt.

Netflix test ‘shuffle play’: willekeurig iets afspelen

Heb jij op Netflix hele lijsten met wat je nog moet kijken, check je gewoon de top 10 of laat je je beïnvloeden door de aanbevolen suggesties van de dienst? Als je echt niet weet wat je moet kijken, dan is de ‘shuffle play’-functie misschien wel wat voor jou. Zo’n functie waarbij iets willekeurigs wordt opgezet, wordt namelijk getest door Netflix.

De functie is niet in de mobiele app te vinden, zo schrijft Variety. Verschillende mensen zien op hun televisies wel de mogelijkheid om wat willekeurigs op te zetten. Bij het kiezen van het profiel zien verschillende gebruikers een ‘shuffe play’-knop. In het zijmenu wordt weer een ‘Play something’-optie gegeven, oftewel ‘speel maar iets af’.

Gebaseerd op eerder kijkgedrag

Of dan een film, serie of documentaire wordt afgespeeld, is dus de vraag. Netflix baseert de keuze wel op eerder kijkgedrag. Zo schrijft The Verge dat er een aflevering van The Umbrella Academy werd opgezet, omdat Spider-Man eerder al was gekeken. In beide staan superhelden centraal.

In een reactie op TechCrunch bevestigt Netflix bovenstaande. Het idee achter deze functie is volgens de dienst om leden snel en makkelijk iets aan te bieden dat is afgestemd op hun smaak. Ook noemt de site dat Netflix graag op traditioneel televisiekijken wil lijken. Daarbij zet je je televisie aan en er speelt direct wat af.

Op de blog van Netflix zelf noemt de streamingdienst de test niet. Ook is niet bekend of de functie in Europa wordt getest of later ook naar de mobiele app komt. Op verschillende smart-tv’s van de Android Planet-redactie is deze functie nog niet te zien.

Zie jij wat in de ‘Shuffle Play’-functie of bepaal je zelf wel wat je kijkt? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

