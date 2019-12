Elke maand duiken we in het aanbod van nieuwe Netflix-series en -films. Wat mag je echt niet missen? Dit zijn onze Netflix-tips van december 2019. Lees gauw verder!

Netflix-tips december 2019

Je hoeft je tijdens de jaarwisseling niet te vervelen, want Netflix is het afgelopen maand weer gevuld met nieuwe series en films. Welke daarvan zijn je laatste uren van het jaar waard? Daar houden we je graag van op de hoogte. Met deze maand onder andere The Witcher en Marriage Story.

1. The Witcher

Henry Cavill speelt Geralt of Rivia, een Witcher. Deze monsterjager met grijs haar en magische krachten heeft geen problemen met smerige, slijmerige of stekelige wezens, maar wel met de echte monsters in de wereld: mensen. Zolang je niet de kwaliteit van Game of Thrones verwacht, is The Witcher een heerlijke fantasieserie met Cavill in een van zijn tofste rollen.

→ Vind The Witcher op Netflix

2. Marriage Story

Adam Driver en Scarlett Johansson spelen in deze film een stel dat ooit smoorverliefd was, maar het niet meer samen redt. Hoe los je dat op als je een kind hebt? Schakel je advocaten in, of doe je het toch samen? Marriage Story is een waanzinnige film, met vooral ijzersterk acteerwerk. Niet enkel door de hoofdacteurs, maar ook Laura Dern, Alan Alda en Merritt Wever schitteren.

→ Vind Marriage Story op Netflix

3. The Two Popes

Netflix wist lange tijd niet te overtuigen met zijn films, maar deze maand hebben we maar liefst twee aanraders. Na Marriage Story is The Two Popes namelijk ook zeer de moeite waard. De film gaat over ontmoetingen tussen paus Benedictus XVI (Anthony Hopkins) en de toekomstige paus Franciscus (Jonathan Pryce). Twee mannen met compleet verschillende wereldbeelden in een fascinerende dramafilm met verrassend veel humor.

→ Vind The Two Popes op Netflix

4. Lost in Space

De familie Robinson heeft een tijdelijk huis gebouwd op een nieuwe planeet, maar dat gaat niet lang goed. Vervolgens start een race om niet alleen een nieuw thuis, maar ook om de robot te vinden. Met de eerste aflevering zit je er direct goed in, vol spanning, spektakel en avontuurlijke muziek. Dit is weer genieten voor het hele gezin.

→ Vind Lost in Space op Netflix

5. Don’t F**k With Cats

Deze documentaireserie volgt een groepje online amateurdetectives die jaagt naar een man die katten vermoordt en filmpjes daarvan online plaatst voor aandacht. Het is een duister verhaal met meerdere bizarre onthullingen en wendingen.

→ Vind Don’t F**k With cats op Netflix

Meer Netflix-tips

Heb je hier niet genoeg aan? Geen nood, want we plukken elke maand vijf nieuwe tips uit het aanbod. Check de afgelopen edities hieronder. Heb je ook al onze nieuwste Chromecast-tips gezien met kijk-en luistertips van andere diensten?