Netflix-tips van januari: Sex Education, Ares en The Circle

Elke maand duiken we in het aanbod van nieuwe Netflix-series en -films. Wat mag je echt niet missen? Dit zijn onze Netflix-tips van januari 2020. Lees gauw verder!

Netflix-tips januari 2019

Het nieuwe jaar start goed op Netflix met een flinke stapel series en films om te kijken. Wij plukken er enkele series uit die je echt niet mag missen. Let op: Dit is de laatste editie van de Netflix-tips op Android Planet. Vanaf nu vind je de tips terug in de algemene streamingtips die je mogelijk kent als de Chromecast-tips.

1. Sex Education (seizoen 2)

Sex Education is terug, en hoe! De moeder van Otis krijgt een plekje op school om vragen over seks te beantwoorden. Als ze er maar niet achter komt dat Otis het afgelopen jaar seksadvies in ruil voor geld heeft gegeven.

Het is knap hoe deze serie ruimte biedt voor zoveel verschillende seksuele identiteiten en vragen waar jongeren mee worstelen. Zonder dat het prekerig wordt, want de personages en de nodige humor staan altijd voorop.

2. Ares (seizoen 1)

De eerste Netflix Original uit Nederland is een hit. Meestal ligt de kwaliteit van Nederlandse series niet bijzonder hoog, maar voor Netflix wordt alles uit de kast getrokken. De serie gaat over Rosa, een student geneeskunde die terechtkomt in een geheim genootschap. Daar vinden al snel vreemde, bovennatuurlijke dingen plaats.

3. The Circle (seizoen 1)

Realityserie The Circle plaatst een groep mensen in een flat met elk een eigen appartement. Ze hebben enkel contact via het sociale netwerk The Circle. Elke dag moet iemand naar huis, maar er schuiven ook regelmatig nieuwe mensen aan. Wie krijgt uiteindelijk de geldprijs? The Circle is in de eerste aflevering nog wat wennen, maar al razendsnel krijg je een band met deze fantastische mensen en kijk je zo door tot het eind.

4. Chilling Adventures of Sabrina (seizoen 3)

Sabrina en haar vrienden hebben weer een stapel nieuwe problemen om op te lossen. Niet alleen wil de heks haar vriendje uit de hel redden, ook dreigt een groep heidenen een hele hoop ellende op aarde te veroorzaken. En alsof dat nog niet druk genoeg is, gaat Sabrina ook nog eens cheerleaden. Verwacht dit seizoen meer musical, minder shirts en verassende bezoekjes naar figuren uit de Bijbel.

5. Kipo and the Age of Wonderbeasts (seizoen 1)

Kipo zoekt naar haar vader. Daarvoor moet ze van de ondergrondse stad naar de oppervlakte, waar gigantische monsters ronddwalen. Daar gaat op reis met nieuwe vrienden, terwijl praktisch alles hen probeert te vermoorden. Kipo and the Age of Wonderbeasts is een kleurrijke en zeer toffe nieuwe animatieserie, die zo voorbij vliegt.

