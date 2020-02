Netflix toont top 10-lijstjes met populairste series en films in Nederland

Als je benieuwd bent naar de populairste series en films op Netflix, dan zie je die nu in één oogopslag. De streamingdienst toont vanaf nu top 10-lijsten met de populairste titels in Nederland.

Netflix top 10 met populairste titels

De lijstjes met de top 10 zijn gebaseerd op de populairste series en films in ons land. De lijst krijgt een eigen rij in de layout en is herkenbaar aan een eigen design. Kijkers krijgen eerst een lijstje met de algemene top 10 te zien. Zodra ze op de tabbladen voor series of films tikken, worden ook daar afzonderlijke top 10-lijsten getoond.

Series en films die in een top 10 voorkomen, krijgen ook een speciaal labeltje. Zodra je de titels ergens anders in Netflix tegenkomt, is daardoor snel duidelijk dat ze momenteel in de toplijst staan. Netflix zegt dat het de lijst elke dag bijwerkt.

Overzichtelijker dan ‘trending’

De streamingdienst hoopt het hiermee gemakkelijker te maken om nieuwe films of series te vinden om te kijken. De lijstjes zijn een aanvulling op de ‘Trending’-lijsten, die al een tijd in Netflix te zien zijn. Die geven ook al aan wat er populair is, maar de Netflix top 10 moet meer structuur bieden. Netflix heeft de top 10-lijsten naar eigen zeggen ruim een halfjaar lang getest bij gebruikers in Mexico en het Verenigd Koninkrijk, alvorens het wereldwijd uit te rollen.

De top 10-rij is toegevoegd aan de Netflix-layout in apps en de webversie. Waar deze precies staat, hangt af van je kijkgedrag: de layout verschilt per persoon. Ook kan het voorkomen dat Netflix automatisch besluit de top 10-lijst weg te laten. De toevoeging op de top 10-lijstjes volgt twee weken nadat de streamingdienst besloot om de gratis proefperiode voor nieuwe leden in Nederland te schrappen.

