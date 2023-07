Netflix-app krijgt nieuw tabblad: dit kun je ermee

De Netflix-app staat geïnstalleerd op tientallen miljoenen apparaten en krijgt binnenkort een fijne update. Het Downloads-tabblad wordt vervangen door een Mijn Netflix-tab en dat biedt allerlei fijne slimmigheidjes.

My Netflix-tabblad komt eraan in mobiele app

Via de blog van streamingdienst Netflix is te lezen dat er een leuke verandering aankomt voor de mobiele app. De dienst is constant bezig met innoveren en heeft ervoor gekozen om het Downloads-tabblad af te stoten. Daarvoor komt een Mijn Netflix-tabblad terug en dat biedt allerlei verfrissende mogelijkheden.

Via dat tabblad kun je nog steeds al je gedownloade content zien, zoals je gewend was. Je vindt daar echter ook content die je hebt geliked of zelfs twee duimpjes hebt gegeven en soortgelijke content en aanbevelingen. Ook vind je daar de lijst van films, series of documentaires die je in je kijklijst hebt gezet.

Trailers die je hebt bekeken vind je daar terug en ook reminders van nieuwe series of films komen daar terecht. Begonnen aan een film of serie, dan is die ook onder dat tabblad te vinden. Zo kun je makkelijk en snel verder kijken en genieten.

Netflix laat weten dat gebruikers zelf invloed hebben op de inhoud van het tabblad door meer films en series te liken, op te slaan of op hun eigen kijklijst te zetten. De functie rolt vanaf begin augustus uit voor Android-gebruikers, kwestie van nog even wachten dus.

Meer over Netflix

Netflix is de laatste tijd vaker in het nieuws. Zo moeten gebruikers die meeliften op een account extra betalen om mee te kunnen kijken. In Nederland en België kost dat 3,99 euro per maand. Ook kun je inmiddels je Netflix-profiel overhevelen naar een ander account. Benieuwd welk abonnement je eigenlijk hebt op de streamingdienst, lees dan ons uitgebreide artikel waarin we alle verschillen uitleggen.

