Netflix heeft een update uitgebracht voor de Android-app, waardoor de geluidskwaliteit flink is verbeterd. Heb je een toestel dat draait op Android 9.0 Pie of hoger, dan kun je genieten van betere audio.

In een uitgebreide post op de blog van Netflix zijn alle details te lezen over een app-update voor Android-gebruikers. Het geheim van de verbeterde geluidskwaliteit zit ‘m in de gebruikte codec van de app.

Zo’n codec moet je zien als (in dit geval) een stukje software dat gebruikt wordt om een mediabestand om te zetten naar een bestandsformaat dat alsnog goede kwaliteit heeft, maar wel een stuk kleiner is. Daardoor neemt het bestand minder opslagruimte in op een apparaat of is een stream met die codec sneller te bekijken, want het laden ervan gaat sneller.

Beter geluid: drie nieuwigheden op een rij

De XHE AAC-codec wordt vanaf nu gebruikt bij Android 9.0 (Pie) en nieuwer en biedt drie grote voordelen. De eerste is dat de audio nu van ‘studiokwaliteit’ is. Die verbeterde geluidskwaliteit merk je niet alleen met oordopjes in, maar juist ook via de speaker(s) van je smartphone.

Daarnaast is het probleem van lawaaiigere omgevingen aangepast. Zo is een gesprek in een serie of film vaak niet goed te verstaan met wat meer geluid achtergrondgeluid in een scene. Dankzij de codec wordt dit een stuk beter, waardoor je het volume tijdens het kijken minder vaak hoeft aan te passen.

Verder bevat de codec ook betere Dynamic Range Control. Daarbij wordt het volume meer gelijk getrokken van scenes met veel achtergrondgeluid of juist conversaties. Daarnaast zegt de dienst dat het verder werkt aan het verbeteren van de consistentie van het geluidsniveau tussen afleveringen en films onderling.

Ook voordeel voor gebruik via mobiel internet

Tot slot zorgt de gebruikte codec altijd voor een goede kwaliteit van de audio, ongeacht de (mobiele) internetverbinding. Ben je onderweg, zit je in de bus of schakel je van wifi naar mobiele data? Dat heeft geen gevolgen voor de audiokwaliteit.

Een soortgelijke functie is al even te vinden in de televisie-apps van Netflix voor verschillende platformen. Met de release van iOS 13 in 2019 bieden iPhones ook al ondersteuning voor de xHE AAC-codec.

Heb jij al gemerkt dat de geluidskwaliteit van Netflix verbeterd is op je smartphone? Bij wat voor content viel dat op en was dat positief of negatief? Laat het weten in de reacties hieronder!

