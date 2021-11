Netflix voegt games toe aan abonnement

Netflix voegt naast films en series nu ook games toe aan zijn abonnement. Je kunt ze gewoon spelen op je Android-telefoon of tablet. Netflix kondigde de stap eerder dit jaar al aan.

Lees verder na de advertentie.

Nieuw op Netflix: games

Misschien denken we bij Netflix over een paar jaar niet meer alleen aan bankhangen, maar ook aan toffe games. Vanaf nu kun je namelijk op je smartphone of tablet spelletjes spelen via de streamingdienst. Je betaalt er niets extra’s voor, de games zitten bij je abonnement op Netflix inbegrepen.

Het gaat vooralsnog om bestaande titels, waar je normaal gesproken apart voor moet betalen. Sommige daarvan zijn gebaseerd op Netflix-series, zoals Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3. De andere games die je nu al kunt spelen zijn Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up. Het aanbod wordt in de toekomst uitgebreid.

De app van Netflix krijgt een apart tabblad voor games. Je speelt die overigens niet in de app zelf. Als je een bepaalde titel selecteert, word je doorverwezen naar de Google Play Store. Daar kun je hem downloaden, installeren en vervolgens spelen op je smartphone. In de meeste gevallen zou voor het spelen geen internetverbinding nodig zijn. De games bevatten verder geen reclame en er zijn ook geen zogenaamde ‘in-app aankopen’. Je hoeft dus geen geld uit te geven voor extra levens en dergelijke.

Voor ieder wat wils

Netflix belooft met games te komen voor allerlei soorten spelers: mensen die al hun leven achter de console zitten én zij die er nog weinig ervaring mee hebben. Je kunt ze via alle profielen van je abonnement spelen, met uitzondering van die voor kinderen.

Als het goed is, zijn de games vanaf morgen te vinden in de Netflix-app op Android-apparaten. Je kunt ze nu al wel downloaden via de Play Store, mits je dus een Netflix-abonnement hebt. In een later stadium zijn de games ook te spelen op iPhones. Wanneer precies is helaas nog niet bekend.

Ga jij gamen via Netflix? Laat het ons weten in de reacties! Schrijf je ook gelijk even in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Volg ons daarnaast via Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Netflix: