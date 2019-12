Ben je actief op sociale media, dan ben je ongetwijfeld de lawine aan Spotify Wrapped-overzichten tegengekomen. Ik vind het niet genoeg. Waar is mijn Netflix Wrapped 2019? En de rest?

Netflix Wrapped 2019

Spotify Wrapped bestaat nog niet zolang, maar ik zat er weer weken naar uit te kijken. Het is de jaarafsluiting van muziekdienst Spotify, waarbij jouw persoonlijke luistergedrag wordt geanalyseerd. Je ziet onder andere naar welke artiesten je het afgelopen jaar het meest hebt geluisterd en hoeveel minuten muziek je hebt gehoord.

Het leukste vind ik de persoonlijke afspeellijst met je favoriete liedjes van het afgelopen jaar. Eigenlijk heb je de rest van het jaar niets anders meer nodig. Behalve kerstmuziek natuurlijk.

Genrefluid

De Spotify Wrapped-dump op sociale media was wel even heftig en iedereen is lekker ‘genrefluid’. Ook ik heb mijn overzicht gedeeld. Ik heb afgelopen jaar 90,588 minuten naar Spotify geluisterd, dus je kunt wel zeggen dat muziek belangrijk voor mij is. Dat Lizzo dan op de eerste plek staat, zegt iets over hoe goed ik haar muziek vind.

Toch is er ook veel kritiek op de lijstjes. Mensen roepen boos dat niemand zit te wachten op deze data. Ik vermoed echter dat de meesten daarvan Apple Music-gebruikers zijn.

Ik mis zelfs soortgelijke statistieken van andere media. Met name Netflix. Ik ben aan het eind van het jaar benieuwd hoeveel uur ik nou heb gekeken en wat deze data over mij zegt. Ik verwacht conclusies als: “Je hebt maar 40 minuten van de 3,5 uur durende The Irishman gekeken, dus je concentratievermogen is compleet verdwenen”. En: “Je bent bij tientallen series bij de tweede aflevering gestrand, maar toch blijven ze al maanden in je lijst staan. Wie houd je nou voor de gek?”.

Android Wrapped

Op je smartphone heb je tegenwoordig al een soort Spotify Wrapped voor je smartphonegebruik, maar dan wekelijks. Dat kan zeer confronterend zijn. Grote kans dat Netflix daarom deze kijkcijfers niet wil delen. Als je ziet dat je het afgelopen jaar duizend uur Netflix hebt gekeken, waarvan driehonderd uur domme reality programma’s, schrik je mogelijk zo dat je het abonnement direct opzegt om al die tijd in 2020 beter te besteden. Zoals naar het kijken van elke Bon Appétit-video op YouTube.

Dergelijke statistieken zijn alleen leuk als het positief is. ‘Je hebt 90.000 minuten naar muziek geluisterd en hier is een playlist’, klinkt veel beter dan: ‘Je hebt 90.000 minuten naar een scherm gestaard en hier zijn nog een stapel series waar je niet aan toe komt’.

Het engst zou ik TikTok Wrapped 2019 vinden. Als ik dit jaar één app moet aanwijzen die mij het meeste tijd heeft gekost, dan is het toch wel deze. Ik zie het al voor me: “Op één dag heb je wel 5 uur TikTok gekeken, gaat het wel goed met je?”.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.