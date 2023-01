‘Een nieuwe Chromecast met Google TV is in de maak’

Er komt een nieuwe Chromecast met Google TV aan. Dat blijkt uit Googles eigen digitale code. Het lijkt erop dat de Chromecast een stukje krachtiger wordt dan eerdere versies.

‘Nieuwe Chromecast ontdekt in digitale code’

De Chromecast van Google laat je naar ieder scherm met een hdmi-poort streamen. Bij de meest recente Chromecast met Google TV en Chromecast met Google TV (HD) krijg je zelfs een afstandsbediening. Zo stream en je gebruik je apps op je televisie, gewoon zonder smartphone.

Volgens 9to5Google is er nu een nieuw Chromecast-model onderweg. In de digitale codes van de Google Home-app spotte de website namelijk een nieuwe modelnaam. Naast de Chromecast met Google TV (YTV) en Chromecast met Google TV (HD) (YTB) vonden ze ook de onbekende naam ‘YTC’. Het lijkt erop dat Google de Home-app voorbereidt op een nieuwe Chromecast.

De verwachting is dat de volgende Chromecast een geavanceerder model is. Google kwam vorig jaar met de goedkopere Chromecast met Google TV (HD), die op verschillende gebieden bespaarde om de prijs te drukken. We hopen dat Google de minpunten van de vorige Chromecasts aanstipt met haar aankomende (Pro)-apparaat.

Problemen van de voorgangers

Google TV – Googles besturingsysteem voor de Chromecast – komt met een groot aanbod aan apps waar je gemakkelijk doorheen navigeert met de bijgeleverde afstandsbediening. De software is overzichtelijk en ook de Google Assistent is geïntegreerd.

Dat betekent helaas niet dat de Chromecasts met Google TV de heilige graal zijn. Zo is de opslagruimte gelimiteerd, waardoor je niet veel apps tegelijk kunt installeren. Doordat er maar één usb-c-poort aanwezig is op de huidige modellen, is de opslag bovendien niet gemakkelijk uit te breiden.

Daarnaast is de hardware – vooral op de Chromecast met Google TV 4K – niet altijd even snel. Het menu kan soms haperen en ga je van een app naar het hoofdmenu, dan heeft ‘ie en paar seconden nodig. Bij de goedkopere HD-Chromecast is de processor nog iets minder krachtig.

Voor een uitgebreide test van zowel de Chromecast met Google TV 4K en HD, bekijk je onze reviews. Daarin laten we zien hoe gemakkelijk de installatie is, hoe de software werkt en of ze de prijs waard zijn.

