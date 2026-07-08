Rapport voorspelt nieuwe klap voor budgettoestellen

De RAMageddon is inmiddels breed uitgemeten op onze site en andere platformen. Prijsstijgingen als gevolg hiervan zijn een serieuze bedreiging voor het bestaan van betaalbare smartphones, aldus Omdia.

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Meer dan helft van kosten gaat op aan geheugen

Dat budgettelefoons het meest getroffen worden door het huidige tekort aan geheugenchips, las je al eerder op onze site. Volgens een rapport van onderzoeks- en adviesbureau Omdia blijft het niet alleen bij stijgende prijzen voor betaalbare smartphones, maar kunnen fabrikanten zich op termijn steeds verder uit het budgetsegment terugtrekken.

Dat heeft alles te maken met de scheve verhouding van kosten die fabrikanten kwijt zijn aan geheugenchips vergeleken bij de totale materiaalkosten. Zo lezen we in het rapport dat werkgeheugen (RAM) en opslaggeheugen nu goed zijn voor maar liefst 64 procent van de materiaalkosten van een budgetsmartphone. Dat geldt voor de absolute instappers met een prijs van 99 dollar of zelfs nog minder.

Ook bij toestellen tussen de 100 en 400 dollar maakt geheugen inmiddels meer dan de helft (59 procent) van de materiaalkosten uit.

400 dollar is kantelpunt

Volgens Omdia is 400 dollar momenteel de grens waarbij de stijgende geheugenkosten de winstgevendheid van smartphones onder druk zetten. Volgens Omdia zal de verkoop van smartphones onder de 400 dollar met 22 procent dalen ten opzichte van vorig jaar. Dat wijst erop dat er aanzienlijk minder goedkope smartphones worden geleverd.

Toch hoeft dit niet direct tot minder omzet te leiden, want de telefoons die nog wél verkocht gaan worden, zijn een stuk duurder. Zo zouden de leveringen van nieuwe toestellen boven de 400 dollar naar verwachting alsnog met 5,7 procent stijgen.

Door de verwachte prijsontwikkeling van geheugenchips dreigen producten in het lagere segment de komende kwartalen onrendabel te worden en lopen ze een groot risico op een afnemende vraag naarmate de verkoopprijs blijft stijgen. Als gevolg hiervan trekken smartphonefabrikanten zich dit jaar proactief en geleidelijk terug uit het lagere segment.

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Verdere downgrades zeker niet ondenkbaar

Het rapport suggereert daarnaast dat meer Android-merken ervoor zullen kiezen om apparaten te downgraden om geld te besparen dat nu noodgedwongen naar RAM-kosten gaat. Denk aan schermen van lagere kwaliteit, minder camerasensoren, kleinere beeldsensoren of oudere chipsets. Dat laatste zien we trouwens al regelmatig gebeuren.

Wanneer een koper er qua camera’s en chipset niet op vooruitgaat bij de nieuwste generatie, wordt het kopen van de goedkopere toestellen van één generatie terug, een stuk aantrekkelijker. Dat roept de vraag op hoeveel consumenten nog bereid zijn een duurder toestel te kopen als daar tegelijkertijd minder hoogwaardige hardware tegenover staat.

In welk prijssegment shop jij het vaakst je smartphones? En is dat de afgelopen jaren veranderd vanwege de stijgende prijzen? We horen jouw reactie graag onder dit artikel.