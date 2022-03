Een nieuw smartphonemerk proberen? Dit zijn de risico’s

Een jong, nieuw smartphonemerk uitproberen is leuk, maar niet geheel zonder risico’s. Van karige updates tot aan gebrekkige klantenservice: dit zijn de haken en ogen waar je rekening mee moet houden.

De haken en ogen van nieuwe smartphonemerken

De smartphonewereld is veel groter dan Samsung, Apple en Xiaomi. Inmiddels is de telefoonmarkt volwassen (en volgens sommigen verzadigd), maar dat houdt ondernemers niet tegen om tóch een nieuw merk te beginnen.

Denk bijvoorbeeld aan Nothing, het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei. Nothing bracht eerder al de Ear (1)-oordopjes uit en werkt aan haar eerste smartphone. Helaas weten we nog heel weinig over dit toestel, al schijnt het design geïnspireerd te zijn op het opvallende, transparante ontwerp van de oordopjes.

Het uitproberen van een relatief jong smartphonemerk is natuurlijk hartstikke leuk. Je maakt kennis met iets nieuws en het voelt alsof je onderdeel uitmaakt van een unieke club. De meeste mensen lopen immers rond met een Samsung of iPhone.

Maar, lees je vooraf wel goed in. Er kleven namelijk de nodige haken en ogen aan het uitproberen van een nieuw (lees: jong) smartphonemerk. Daarom zet Android Planet drie aandachtspunten op een rij.

1. Garantie en klantenservice

Wanneer je smartphone er van de een op andere dag de brui aangeeft, is het een fijne gedachte dat je er niet alleen voorstaat en dus makkelijk en simpel garantie kunt claimen.

Laat dit nou net vaak de achilleshiel van jonge smartphonemerken zijn. Het optuigen van een degelijke klantenservice en reparatie-afdeling is immers behoorlijk pittig.

Bovendien staat dit punt waarschijnlijk niet bovenaan het takenlijstje van een smartphonefabrikant (in wording). Die zijn waarschijnlijk druk bezig met het uitwerken van een volgend model, het sleutelen aan software of het kopen van voldoende chips.

Had ik dit advies zelf maar ter harte genomen in 2014. Toen ik na een paar maanden wachttijd eindelijk een OnePlus One had weten te bemachtigen, ging dit toestel binnen een week of vier kapot.

De reparatieaanvraag heb ik meerdere keren naar de klantenservice van OnePlus moeten versturen, wat destijds nog een klein (en chaotisch) bedrijf was. Toen ik eindelijk wist waar ik het toestel kon laten repareren, duurde dit hele afhandelingsproces ook nog behoorlijk lang. In totaal was ik het toestel zo’n negen weken kwijt.

De geleerde les? Klantenservice is volstrekt onbelangrijk, totdat het tegendeel waar is.

2. Ondersteuning laat soms te wensen over

Ook belangrijk: hoe is het updatebeleid van de nieuwe telefoonmaker? Je staat er bij de aanschaf van een smartphone misschien niet bij stil, maar het toestel is al verouderd op het moment dat je op de bestelknop drukt.

Fabrikanten kunnen dit ‘probleem’ oplossen door regelmatig software-updates uit te brengen. Deze patches voegen bijvoorbeeld nieuwe functies toe of zorgen ervoor dat de accucapaciteit beter benut wordt.

Algemene versie-updates zijn dus belangrijk. Iedere nieuwe Android-versie voegt nieuwe functies toe en zorgt ervoor dat je toestel weer eventjes als nieuw aanvoelt. Android 12 is op moment van schrijven de meest actuele versie van het besturingssysteem en later dit jaar verwachten we Android 13.

En, nu we toch bezig zijn, ook het belang van beveiligingspatches valt niet te onderschatten. Deze voegen in tegenstelling tot versie- of losse updates geen nieuwe functies toe, maar krikken wel het beveiligingsniveau van je smartphone omhoog.

Veel relatief jonge smartphonemerken worstelen met hun updatebeleid. Fairphone, een Nederlandse (duurzame) telefoonmaker, bracht onlangs bijvoorbeeld de Android 10-update uit voor de Fairphone 2. Enerzijds is het bewonderingswaardig dat een ruim zes jaar (!) oud toestel nog een nieuwe versie-update krijgt. Anderzijds is Android 10 inmiddels flink verouderd, aangezien we inmiddels bij versie 12 zijn aanbeland.

Kortom: met een nieuw smartphonemerk neem je eigenlijk altijd wel een gok(je) als het op updates aankomt.

3. Onrustige software

Veel smartphonefabrikanten werken met hun ‘eigen versie’ van Android. Men gebruikt de basisversie van het besturingssysteem, dat door Google wordt gemaakt, en voegt hier een eigen sausje aan toe. Een smartphone van Samsung heeft dus iets andere software dan, pak ‘m beet, een toestel van Oppo. Dit komt omdat ze op andere ‘skins’ van Android (lees: het sausje) draaien.

In het verlengde van het vorige punt moet je bij het uitproberen van een nieuw smartphonemerk daarom ook op de gebruikte Android-schil letten. Het ontwikkelen van een prettig en gebalanceerd systeem vergt namelijk een hoop ervaring, en daar ontbreekt het bij nieuwkomers aan.

Een goed voorbeeld hiervan is ColorOS, de Android-skin van Oppo-telefoons. Inmiddels is dit systeem prima bruikbaar voor Westerse consumenten, maar dat was een paar jaar geleden wel anders. ColorOS zat rond 2018/2019 vol met felle icoontjes, botsende kleuren en onoverzichtelijke menu’s. Ook werden een hoop nutteloze apps standaard meegeleverd (bloatware).

In 2019 schreef ik in mijn review van de Oppo Reno 2 bijvoorbeeld dat “software de achilleshiel” blijft van een “indrukwekkende camerasmartphone.” Niet alleen was de Android-skin slordig, ook het updatebeleid was ronduit rommelig.

Met de jaren werd de Android-skin echter (gelukkig) steeds rustiger en meer geschikt voor Westerse klanten. In de onlangs verschenen review van de Oppo Find X5 Pro schrijft college Mike bijvoorbeeld dat ColorOS “druk” is, maar wel “overzichtelijk” en “veel mogelijkheden” biedt om je toestel te personaliseren.

Om dit probleem in een vroeg stadium te ondervangen werkt OnePlus, onderdeel van hetzelfde moederbedrijf als Oppo, met twee Android-skins: een voor de Chinese en een voor de Westerse markt. Al doende leert men.

Dus, ben je van plan om zelf een telefoon te importeren, bijvoorbeeld uit China? Lees je dan vooraf in welke skin de smartphone gebruikt. Kijk bijvoorbeeld wat YouTube-video’s en bepaal of jij jezelf hiermee ziet werken (of niet).

Maandthema: opkomende merken

De hele maand maart staat Android Planet in het teken van ‘upcoming’ smartphonemerken. We kijken bijvoorbeeld naar de stormachtige groei van OnePlus, zetten relatief onbekende telefoonmakers op een rij en keert HTC nou terug met een nieuwe smartphone, of niet?