Een nieuw uiterlijk voor de mobiele app van Google Meet werd al in september gepresenteerd. Vanaf nu rolt de nieuwe interface ook uit voor alle Android-smartphones.

Nieuwe interface Google Meet rolt nu uit

Nadat de desktopversie al flink was aangepakt is het tijd voor de mobiele app van Google Meet. Bovenaan zie je nu twee grote knoppen. Met de ene knop kun je een meeting die al bezig is binnenstappen. De andere knop geeft je drie opties als je erop tikt. Zo kun je direct een meeting starten of er eentje plannen in Google Agenda. Ook kun je info verkrijgen over die afspraak en die vervolgens snel delen met anderen.

Ben je ingelogd met het verkeerde Google-account? Dan kun je makkelijk wisselen door rechtsboven op je profielfoto te klikken en het juiste profiel te kiezen. Eerder rolde de update ook al uit voor iOS, zoals te zien is in de screenshots hieronder.

Google Meet werd begin april tijdelijk gratis om te gebruiken in verband met de coronapandemie. Ook is het mogelijk om gesprekken te casten naar een groter scherm en inmiddels is ruisonderdrukking toegevoegd. Daardoor hoor je geen irritante achtergrondgeluiden meer tijdens een online vergadering.

In de Gmail-app is aan de onderzijde ook een Google Meet-tabblad geïntroduceerd om zo sneller een gesprek te starten. Heb je daar geen behoefte aan? Check dan onze tip om dat tabblad uit te schakelen.

Google Meet voor Android downloaden

Het nieuwe uiterlijk voor de meeting-app rolt nu uit voor elke Android-gebruiker, maar was op de Android Planet-redactie nog niet te zien. Heb je Google Meet al op je toestel staan? Duik dan de Play Store in en check of er een update klaarstaat. Heb je de app nog niet geïnstalleerd? Klik dan op onderstaande knop om Meet gratis te downloaden.

→ Download Google Meet in de Play Store (gratis)

