Google sluit het jaar knallend af met waslijst aan nieuwe Android-functies

De laatste maand van het jaar is begonnen en de feestdagen komt steeds dichterbij. Daarom onthult Google een paar handige updates voor Android-gebruikers. Met nieuwe emoji, filters en widgets sluit de techgigant het jaar af.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe functies en emoji’s

Google heeft een aantal nieuwe Android-functies aangekondigd en ze zijn net op tijd voor de feestdagen. Aangezien je waarschijnlijk meer foto’s zal maken, komen de nieuwe collage-stijlen in Google Foto’s vast van past. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe emoji te maken met Gboard (Googles toetsenbord-app). Helemaal in kerstthema.

Er is een nieuwe functie toegevoegd voor Android-gebruikers die moeite ervaren met lezen, namelijk de ‘Reading mode’ op Android. Daarmee optimaliseer je gemakkelijk het contrast tussen de tekst en achtergrond, vergroot je het lettertype of laat je het stukje tekst voorlezen.

Snel content zoeken en kijken

Voor gebruikers die veel YouTube-video’s kijken, heeft Google een nieuwe widget gemaakt. Deze voeg je toe aan je thuisscherm en stuurt je in één klik naar een menu naar keuze. Denk aan YouTube Shorts, abonnementen of de homepagina. Je kunt met deze widget ook video’s zoeken vanaf je thuisscherm.

Scrol je graag door films en series op je telefoon, maar kijk je liever op een groot scherm? Dan raadt Google je de TV-app aan. Daarin zie een overzicht van films en series over verschillende streamingdiensten. Via één knop stream je deze naar je slimme televisie. Je kunt daarna je telefoon als afstandsbediening gebruiken.

Autosleutel en smartwatch

Vergeet jij wel eens je autosleutel of ben je er gewoon klaar mee om deze mee te nemen? Dan is een digitale autosleutel misschien iets voor jou, want Google breidt Google Pay verder uit. Gebruikers van een Pixel 6 en nieuwer of Samsung Galaxy S21 en nieuwer kunnen namelijk hun autosleutel toevoegen. Niet iedere autosleutel wordt overigens ondersteund, dus check het even bij jouw autofabrikant.

Ook heeft Google wat updates gedaan aan Wear OS, het besturingssysteem voor smartwatches. Zo zijn er nieuwe tiles waarmee je sneller toegang hebt tot bijvoorbeeld een contactpersoon. Ook is Google Keep – de notitie-app – verder uitgebreid. Je georganiseerde lijstjes en taken komen nu beter overeen op je smartwatch met hoe ze op je smartphone te zien zijn.

Tot slot heeft Google de samenwerking met de Adidas Running-app verwerkt in de Google Assistent. Zo start je met één spraakopdracht een wandeling, hardloopsessie of andere training.

