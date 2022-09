Nieuwe Android-functies: streamen, emoji’s en geluidsmeldingen

Google heeft een hoop nieuwe functies toegevoegd aan Android en aan verschillende apps. Daarmee kun je nog meer met je smartphone, tablet of Chromebook. Wij zetten alles voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google brengt nieuwe functies naar Android-apps

Android – het besturingssysteem van Google – heeft weer een waslijst aan nieuwe functionaliteiten erbij. De software wordt vaker geoptimaliseerd met kleine handigheidjes en onlangs kwam de dertiende grote update uit. Hieronder lopen we de nieuwe functies langs, leggen we uit wat ze inhouden en hoe ze werken.

Gemakkelijk bestanden versturen naar al je apparaten

‘Dichtbij delen’ is al jaren beschikbaar op Android en Chrome OS-apparaten. Daarmee deel je gemakkelijk foto’s, bestanden en meer naar smartphones, tablets en Chromebooks in je omgeving. Met de nieuwe update is het delen naar je eigen apparaten nog makkelijk geworden.

Ben je ingelogd op apparaten met je Google-Account, dan kun je deze nu namelijk snel selecteren in het ‘Dichtbij delen’-menu. Ook hoef je het verzenden niet meer te accepteren. Aangezien je de bestanden naar via je eigen account verstuurt, worden deze meteen overgedragen.

Workspace-widget voor tablets

Onder Google Workspace vallen apps als Google Docs, Sheets en Presentaties. Deze zijn overzichtelijk te vinden in de Google Drive app. Gebruik je een tablet met Android-12L, dan kun je nu een widget op je homescreen toevoegen met met snelle toegang tot je favoriete Workspace-apps.

Makkelijker Emoji’s gebruiken met GBoard

Gebruik je graag emoji’s en ben je altijd opzoek naar de beste manier om je hiermee uit te drukken? Dan is deze nieuwe GBoard-functie iets voor jou. GBoard is het toetsenbord van Google voor op je Android-smartphone. Met de nieuwe ‘Emojify’-knop wordt jouw zin automatisch omgetoverd met de beste emoji’s. Zo heb je snel de perfecte emoji te pakken.

Ook is het aanbod aan gecombineerde Emoji’s uitgebreid. Daarmee voeg je twee emoji’s samen tot een nieuwe. De nadruk bij de nieuwe emoji’s ligt dit keer op de herfst die eraan zit te komen. De nieuwe GBoard-functies zijn komen de komende weken naar gebruikers in alle landen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samen streamen en gamen via Google Meet

Goed nieuws als je graag met vrienden en familie videobelt via Google Meet. Je kunt vanaf nu namelijk content delen. Zo kijk je gemakkelijk samen een Youtube-video, film op Netflix en nog veel meer. Ook kan het samen online spelen van mobiele spelletjes niet ontbreken. Denk aan Uno, Kahoot of Heads Up!

Als je met veel mensen tegelijk aan het bellen bent is overzicht houden niet altijd even makkelijk. Daarom kun je nu gemakkelijk personen vastpinnen en de opmaak van je videogepsrek aanpassen. Die functie heet ‘multipinning’ en komt naar alle Android-smartphones en tablets die Google Meets ondersteunen.

Hulp voor slechthorende en -ziende

Live Transcribe & Notification Research at Google 7,2 (91.600 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Voor mensen die moeite hebben met horen of zien heeft Google een twee handige functies toegevoegd. De eerste is een melding bij omgevingsgeluid. Daarmee stel je geluiden in om door je smartphone herkend te worden. Denk bijvoorbeeld aan het alarm van je oven of een blaffende hond die naar buiten wil. Je smartphone herkent die geluiden en stuurt je dan een melding.

Heb je moeite met zien, kijk je graag films en heb je een Google TV, dan heeft Google een nieuwe functie voor jou. Namelijk gesproken films. Daarbij hoor je een verteller benoemen wat er visueel gebeurt in een film. Zo mis je geen clues wanneer er even weinig gesproken wordt in een film of serie. Activeer hiervoor de Google Assistent op je Google TV en zeg ‘Zoek films met audiobeschrijvingen’.

Personaliseer je smartwatch

Als laatste komen er twee updates naar je smartwatch met WearOS. Zo kun je je eigen Bitmoji toevoegen aan je menu. Dat is een gepersonaliseerde avatar die je bijvoorbeeld kunt herkennen van Snapchat. De gezichtsuitdrukking en stemming van je Bitmoji past zich dan ook aan op wat je aan het doen bent.

Ook is de Google Keep-app vanaf nu beschikbaar op je WearOS-watch. Daarmee heb je je to do-lijstjes altijd om je pols en aanpassingen worden gesynchroniseerd met je andere apparaten.

En dit zijn de nieuwe Android-functies. Zit er iets voor jou tussen? Laat het ons dan weten in de reacties hieronder. Wil je op de hoogste blijven van alle Android-updates? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en download onze gratis app.

Hier vind je het laatste Android-nieuws