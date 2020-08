Nieuwe BlackBerry-smartphones in 2021, inclusief fysiek toetsenbord

In 2021 komen nieuwe BlackBerry-smartphones op de markt, met een fysiek toetsenbord en 5G-ondersteuning. Dat meldt OnwardMobility, de nieuwe partij die onder licentie BlackBerry-toestellen mag uitbrengen.

Nieuwe BlackBerry smartphones

OnwardMobility is een Amerikaans bedrijf dat zich focust op beveiligingsoplossingen. Dankzij een financiële overeenkomst met BlackBerry mag het smartphones onder die naam gaan uitbrengen, mogelijk inclusief BlackBerry’s beveiligingssoftware. FIH Mobile, dat toebehoort aan productiegigant Foxconn, gaat de toestellen fabriceren.

Foxconn is ook verantwoordelijk voor de productie van iPhones en Android-smartphones van verschillende bekende merken.

Volgens OnwardMobility verschijnen de nieuwe BlackBerry-smartphones in 2021, al zegt het bedrijf nog niet wanneer. Wel is duidelijk dat de toestellen overweg kunnen met 5G, het nieuwe mobiele netwerk dat sinds deze zomer in Nederland actief is. Ook krijgen de smartphones een fysiek qwerty-toetsenbord.

Vorige BlackBerry-toestellen als de KeyOne en Key2 hebben ook een fysiek toetsenbord en draaien op Android. De kans is groot dat de nieuwe modellen ook van Android gebruikmaken, al moet OnwardMobility dit nog bevestigen.

TCL stopte met BlackBerry

OnwardMobility mag smartphones met de BlackBerry-naam uitbrengen omdat de licentie van de vorige partij, TCL, dit jaar afliep. TCL, het merk achter onder meer Alcatel, wilde de licentie niet verlengen omdat het ontevreden was over de verkoopresultaten van zijn BlackBerry-toestellen. Het is nog onduidelijk voor hoeveel jaar OnwardMobility een licentieovereenkomst heeft gesloten.