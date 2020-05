Google zou werken aan een nieuwe Chromecast Ultra die werkt via een afstandsbediening, en niet via je smartphone. Daarnaast gaat de Android TV voor smart-tv’s op de schop omdat Google de software persoonlijker wil maken.

‘Details nieuwe Chromecast gelekt’

De nieuwe Chromecast zou eruit zien als de Chromecast Ultra uit 2016 (afbeelding bovenaan), schrijven 9to5Google en Protocol. Het apparaatje werkt via de hdmi-poort van je tv, heeft een aparte stroomvoorziening nodig en is bedoeld om uit het zicht te hangen.

Een groot verschil is dat je de Chromecast Ultra bedient vanaf je smartphone of tablet; de streaming-dongle kan zelf weinig. De nieuwe, nog naamloze Chromecast, zou geleverd worden met een eigen afstandsbediening. Je telefoon of tablet heb je dus niet nodig. In de afstandsbediening zitten naar verluidt microfoons zodat je kan praten tegen de Google Assistent.

De nieuwe Chromecast zou geschikt zijn voor Googles gamestreamingdienst Stadia en geschikt zijn om beelden vanaf je mobiele toestel te casten naar het tv-scherm. Volgens 9to5Google ondersteunt het apparaat 4K hdr-beelden.

Omdat de bediening van de gadget afwijkt, moet de software ook op de schop. Volgens de twee techsites werkt Google aan een vernieuwde Android TV-versie met een aantal vooraf geïnstalleerde apps, zoals YouTube. Je kan zelf apps installeren uit de Play Store, bijvoorbeeld Disney Plus en Netflix. Hiermee gaat de software richting die van de Apple TV en Amazon Fire TV stick.

‘Zo wordt Android TV persoonlijker’

De nieuwe Chromecast zou het eerste apparaat worden met de vernieuwde Android TV-software. Google heeft plannen om de nieuwe software ook naar andere geschikte apparatuur te brengen, waaronder smart-tv’s. Sony en Philips verkopen al jaren tv’s met Android TV, en Nvidia en Xiaomi bieden Android TV-mediaspelers aan. Daarnaast zou Google de hardware-eisen van Android TV’s verlagen, zodat fabrikanten minder krachtigere en dus goedkopere hardware in hun nieuwe tv’s kunnen bouwen. Ook wordt het eenvoudiger om oudere tv’s te updaten.

De komende update voor Android TV moet de software vooral persoonlijker maken, schrijft Protocol. Het thuisscherm gaat minder algemene apps en games aanprijzen, en zich meer richten op jou als gebruiker. Je krijgt aanbevelingen te zien voor losse films, series en andere content die bij je past.

Chromecast onder Nest-merk?

Het is nog niet duidelijk wanneer Google de nieuwe Chromecast aankondigt en uitbrengt. Protocol meldt dat het apparaat misschien in de zomer uitkomt, maar dat dit ook later kan worden vanwege productieproblemen door het coronavirus.

De site schrijft ook dat dat de nieuwe Chromecast mogelijk verschijnt onder de Nest-merknaam en waarschijnlijk minder dan tachtig dollar gaat kosten. De Chromecast Ultra kost 79 euro.

