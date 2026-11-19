Als het aan Google ligt (en de techreus bepaalt nogal veel) moeten app-ontwikkelaars verplicht hun apps en games optimaliseren voor de bredere schermen van vouwbare smartphone en tablets. Dit moet je daarover weten.

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Nieuwe eisen voor apps vanaf april 2027

Google gaat strengere eisen stellen aan Android-apps en -games die via de Play Store worden aangeboden. Ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat hun software goed werkt op apparaten met grote schermen, zoals tablets en vouwbare smartphones.

Daarmee wil Google een einde maken aan apps die simpelweg worden uitgerekt of met zwarte balken worden weergegeven. Goed nieuws voor iedereen met een foldable of tablet, want met goed geoptimaliseerde apps halen zij veel meer uit hun grote scherm.

Jaren geleden begon Google al met het aanmoedigen van ontwikkelaars om hun apps geschikt(er) te maken voor tablets en vouwtelefoons, maar die signalen zijn niet goed genoeg opgepikt. Vandaar dat het vanaf april 2027 verplicht wordt om aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Apps die deze eisen niet halen, kunnen vanaf dat moment niet meer worden gepubliceerd of bijgewerkt via de Google Play Store.

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Links de huidige weergave van een app, rechts de geoptimaliseerde interface

Drie kwaliteitsniveaus

Google gaat drie niveaus hanteren. Het idee is dat iedere app minimaal het basisniveau haalt. De hogere niveaus zijn vooralsnog niet verplicht.

Basisniveau (Tier 3): apps moeten de beschikbare schermruimte goed benutten, zonder onnodige zwarte balken. Ook moeten ze zich aanpassen aan verschillende schermformaten en zowel staand als liggend goed werken. Verder mag de inhoud niet verloren gaan wanneer je een vouwbare smartphone open- of dichtklapt;

(Tier 3): apps moeten de beschikbare schermruimte goed benutten, zonder onnodige zwarte balken. Ook moeten ze zich aanpassen aan verschillende schermformaten en zowel staand als liggend goed werken. Verder mag de inhoud niet verloren gaan wanneer je een vouwbare smartphone open- of dichtklapt; Geoptimaliseerd (Tier 2): apps moeten een interface hebben die aangepast is aan het grotere scherm. Denk aan meerdere informatiepanelen naast elkaar, in plaats van een uitgerekte smartphone-interface;

(Tier 2): apps moeten een interface hebben die aangepast is aan het grotere scherm. Denk aan meerdere informatiepanelen naast elkaar, in plaats van een uitgerekte smartphone-interface; Uitgebreid (Tier 1): apps moeten de algemene mogelijkheden van tablets en vouwbare smartphones optimaal benutten. Denk aan speciale interfaces voor verschillende gebruiksstanden, ondersteuning voor meerdere gelijktijdige appvensters en verversingssnelheden tot 120Hz.

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Ook games op de schop (maar wel later)

Ook voor games beschrijft Google drie kwaliteitsniveaus. Het komt erop neer dat die moeten zijn aangepast aan diverse schermformaten. Zo mogen bedieningsselementen en andere belangrijke onderdelen van een spel niet buiten beeld vallen wanneer je een apparaat draait of openklapt. Daarover gesproken, het open- en dichtklappen van een apparaat mag niet tot gevolg hebben dat een game vergeet waar je bent gebleven.

Games die verder gaan dan de minimumeisen (denk aan betere ondersteuning voor controllers, mooiere graphics en stabiele prestaties op hoge beeldsnelheden) worden door Google beloond met extra zichtbaarheid in de Play Store. Extra moeite doen voor de game-ervaring op grote schermen loont dus voor app-makers.

Ontwikkelaars van mobiele spellen krijgen overigens iets langer de tijd om te sleutelen. Pas vanaf augustus 2027 moeten ook games minimaal aan het basisniveau voldoen.