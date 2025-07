Zo wordt bepaald welke nieuwe emoji naar je smartphone komen

Regelmatig komen er nieuwe emoji naar je smartphone, maar hoe worden die eigenlijk uitgekozen?

Zo worden nieuwe emoji gekozen

Een klokkenhuis, balletdansers, een orca en een harig wezen (big foot) komen binnenkort naar je smartphone als emoji. Terwijl je vroeger maar enkele specifieke dingen kon verbeelden met deze plaatjes, moet de beeldtaal tegenwoordig zo uitgebreid mogelijk zijn.

De naam ‘emoji’ komt uit Japan, waarbij ‘e’ staat voor afbeelding en ‘moji’ voor karakter. In Japan werd aanvankelijk een bescheiden reeks met emoticons van 12 bij 12 pixels populair, maar de plaatjes werden pas wereldwijd relevant toen The Unicode Consortium ze omarmde.

Google was er vroeg bij

Opvallend is dat Google het eerste Amerikaanse bedrijf was dat oprecht interesse had in emoji. Een team binnen het bedrijf klopte aan bij The Unicode Consortium in een poging om deze mensen te overtuigen dat deze plaatjes serieus genomen moesten worden. Dat gebeurde uiteindelijk pas later.

The Unicode Consortium houdt de Unicode Standard bij, een wereldwijde standaard voor digitale tekens en symbolen. Door deze standaard geeft elke software dezelfde letters, cijfers en emoticons weer. In 2010 ging The Unicode Consortium ermee akkoord dat emoji hier ook bij horen. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld op een Android-apparaat een emoji gebruikt, iemand op een ander apparaat dezelfde emoji ziet.

Sindsdien is het aan de The Unicode Consortium om te bepalen welke nieuwe emoji er aan het enorme aanbod worden toegevoegd. Leuk is dat jij daar inspraak in kan hebben.

De nieuwste emoji, gekozen door The Unicode Consortium.

Dit mag allemaal niet

Individuen en organisaties kunnen voorstellen doen voor nieuwe emoji. De non-profit-organisatie heeft daar wel een flinke lijst met regels voor. Op deze website kun je zien welke voorstellen er al zijn ingediend en welke zijn afgewezen. Zo is in 2018 de bloemkool afgewezen en werd vorig jaar nog de postzegel afgewezen.

Emoji kunnen afgewezen worden omdat het te specifiek is, of juist te open. Het kan ook zijn dat de betekenis al voldoende gerepresenteerd wordt door een andere emoji, of dat het plaatje waarschijnlijk in de toekomst minder relevant zal worden.

Sowieso slaat The Unicode Consortium voorstellen af van logo’s, merken, dingen met auteursrecht, specifieke mensen, specifieke gebouwen en goden. Ook neemt The Unicode Consortium geen voorstellen voor vlaggen meer aan, of een object met tekst er in.

Vrijwilligers houden bij welke voorstellen er worden gedaan. De emoji die aan alle voorwaarden voldoen, worden dan besproken door een subcommissie van The Unicode Consortium.

Verschillende ontwerpen

De Unicode Standard werkt door elk teken en elke emoji een unieke code te geven. Het is vervolgens aan softwaremakers om ervoor te zorgen dat het icoontje achter het nummer op de juiste manier wordt afgebeeld. ‘U+1F602’ is bijvoorbeeld de code voor de emoji die huilt van het lachen. Elke softwaremaker moet dus regelen dat als die code wordt verstuurd, de ontvanger een emoji die huilt van het lachen ziet.

Daardoor zien emoji er op verschillende apparaten en in verschillende apps er anders uit. Google, Samsung, Huawei, Apple, WhatsApp, X en Telegram ontwerpen allemaal eigen versies van elke losse emoji, maar wel met dezelfde betekenis.

Dit zorgt er ook voor dat nieuwe emoji die door The Unicode Consortium zijn uitgekozen niet direct overal beschikbaar zijn. De verschillende softwaremakers moeten eerst nog aan de slag om hun versie te maken die past bij de stijl die ze hanteren.

Daardoor kan het voorkomen dat nieuwe emoji op sommige apparaten wel zichtbaar zijn en op sommige niet. Je hebt dus nog sowieso even geduld nodig voordat je met elkaar kunt communiceren via een klein plaatje van balletdansers of een orca.

Emoji Kitchen

Leuk is dat je met de Gboard-app toegang tot de Emoji Kitchen hebt, waarmee je emoji kunt combineren. Omdat er achter die combinaties geen Unicode-code zit, wordt het resultaat verstuurd als een sticker.