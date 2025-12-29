Deze series en films ga je deze week streamen: het einde van Stranger Things

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 1 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 1 (2026): Stranger Things, Flow

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Stranger Things (seizoen 5, deel 3)

Nu is het echt klaar. Ga er nog even goed voor zitten, want de allerlaatste aflevering van Stranger Things duurt maar liefst twee uur. Wordt Vecna verslagen? Blijft iedereen in leven? Kom er op de eerste dag van het nieuwe jaar achter. Of blijf je wakker? Om 02.00 is het namelijk al zover.

De Stranger Things-finale kijk je vanaf 1 januari op Netflix.

2. Run Away

In de nieuwste Harlan Coben-serie zoekt een vader naar zijn vermiste dochter. Dat brengt hem naar de duistere onderwereld waar hij zijn eigen leven op het spel zet.

Run Away kijk je vanaf 1 januari op Netflix.

3. Flow

Kattenliefhebbers opgelet, want de korte animatiefilm Flow staat op de tweede dag van het nieuwe jaar op Videoland. Nadat de woning van Cat wordt overspoeld door water, moet deze kat samenwerken met andere diersoorten om te overleven in een boot.

Flow kijk je vanaf 2 januari op Videoland.

4. Trap House

DEA-agenten zijn zelf het doelwit geworden. Hun kinderen besluiten om met de spullen en kennis van hun ouders een drugskartel te overvallen.

Trap House kijk je vanaf 31 december op Prime Video.

5. House of Villains

Videoland probeert wat nieuws: controversiële kandidaten van verschillende realityseries bij elkaar zetten om te zien wie de ‘Ultimate Supervillain’ is. Dat betekent natuurlijk een hele hoop drama. Met onder andere Michella Kox (Echte Meisjes in de Jungle), Malgosia (B&B Vol Liefde) en King Faisel (Good Luck Guys).

House of Villains kijk je vanaf 1 januari op Videoland.

