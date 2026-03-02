Deze series en films ga je deze week streamen: Young Sherlock en DTF

Erwin Vogelaar
2 maart 2026, 16:46
2 min leestijd
Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 10 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 10 (2026): Young Sherlock, War Machine

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Young Sherlock 

Ken je de Sherlock-films van Guy Richie nog, met Robert Downey Jr. als de bekende detective? Ritchie is nu terug met een serie, waarin je de jonge Holmes volgt. In de tijd voordat hij een detective is, wordt hij zelf verdacht van een moord. Samen met niemand minder dan Moriarty zoekt hij naar de waarheid. 

Young Sherlock kijk je vanaf 4 maart op Prime Video.

Young Sherlock - Official Trailer | Prime Video
2. DTF St. Louis

Jason Bateman en David Harbour spelen weermannen en vrienden, die geïnteresseerd raken in een app: DTF St. Louis. Hoe heeft het openen van die ene app ertoe geleid dan één van hen wordt vermoord?

DTF St. Louis kijk je vanaf 2 maart op HBO Max.

DTF St. Louis | Official Trailer | HBO Max
3. War Machine

Een eliteteam aan soldaten denkt een training te doen om zichzelf te bewijzen, maar komt dan een enorme, gewelddadige robot tegen. Het enige wat nu nog op het spel staat is overleven. 

War Machine kijk je vanaf 6 maart op Netflix.

WAR MACHINE | Official Trailer | Netflix
4. The Dinosaurs

De nieuwste Jurassic Park-film was niet best, maar Steven Spielberg en Morgan Freeman komen de boel redden met een docu-reeks over hoe de dinosaurussen leefden en stierven op aarde. 

The Dinosaurs kijk je vanaf 6 maart op Netflix.

The Dinosaurs | Official Trailer | Netflix
5. Winter Vol Liefde: De Reünie

Nog eventjes geduld en we weten wie er nog bij elkaar zijn in Winter Vol Liefde, een jaar sinds de opnames. Kiezen Robin en Pearl voor elkaar? Kan Elsje de glibberigheid van Gilbert nog aan? De reünie is op 5 maart te zien via reguliere televisie, maar op Videoland kijk je een dag eerder al: op 4 maart vanaf 22.00. 

Winter Vol Liefde: De Reünie kijk je vanaf 4 maart op Videoland.

Winter Vol Liefde
Trailer van de week: Mortal Kombat II

Mortal Kombat II | Official Trailer II
Bronnen afbeeldingen: Prime Video, RTL
