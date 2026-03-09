Deze series en films ga je deze week streamen: Máxima zoekt naar One Piece

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
9 maart 2026, 19:11
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: Máxima zoekt naar One Piece

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 11 van 2026 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe films en series week 11 (2026): One Piece, Máxima

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. One Piece (seizoen 2)

Fans van anime One Piece waren bang dat Netflix weer een adaptatie zou verpesten, maar toen bleek het eerste seizoen verrassend leuk te zijn. In de serie volg je piraten op jacht naar een grote schat, terwijl ze allerlei avonturen beleven. Met dit seizoen weer een stapel nieuwe personages om mee kennis te maken.

Het tweede seizoen van One Piece kijk je vanaf 10 maart op Netflix.

ONE PIECE: Season 2 | Final Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

2. Máxima (seizoen 2)

In zes nieuwe afleveringen wordt een volgend deel in het leven van Máxima gedramatiseerd. Deze keer de periode vanaf het huwelijk met Willem Alexander tot de inhuldiging. Daarbij komen onder andere de geboorte van de prinsessen en de aanslag in Apeldoorn aan bod.

Het tweede seizoen van Máxima kijk je vanaf 14 maart op Videoland.

Maxima S2 | Trailer | Vanaf 14 maart
Videoland

Videoland

RTL Nederland B.V.

Gratis via Google Play

3. Louis Theroux: Inside The Manosphere

Documentairemaker Louis Theroux maakt voor het eerst een film voor Netflix. Hiervoor dook hij in de manosphere, met influencers die hun jonge kijkers een giftige vorm van mannelijkheid aanleren. 

Louis Theroux: Inside The Manosphere kijk je vanaf 11 maart op Netflix.

Louis Theroux: Inside The Manosphere | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

4. Zootropolis 2

In de dierenwereld van Zootropolis verschijnt voor het eerst een reptiel. Dat leidt tot een nieuw avontuur voor onze helden Judy Hopps en Nick Wilde.

Zootropolis 2 kijk je vanaf 11 maart op Disney Plus.

Zootopia 2 | Trailer
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

5. Een van ons

Voor Canal+ werd de geprezen serie Een van ons gemaakt, losjes gebaseerd op de moord op Marianne Vaatstra. Helaas hebben weinig mensen de serie gezien, omdat weinig mensen Canal+ hebben. Gelukkig heeft Netflix de rechten gekocht.

Een van ons kijk je vanaf kijk je vanaf 11 maart op Netflix.

Een van ons - Trailer 2
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Lanterns

Lanterns | Official Teaser | HBO Max
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: Netflix
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Chromecast-tips

Bekijk ook

Deze series en films ga je deze week streamen: Young Sherlock en DTF

Deze series en films ga je deze week streamen: Young Sherlock en DTF

2 maart 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: Paradise en Scrubs zijn terug

Deze series en films ga je deze week streamen: Paradise en Scrubs zijn terug

23 februari 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: 56 dagen met The Night Agent

Deze series en films ga je deze week streamen: 56 dagen met The Night Agent

16 februari 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: moord, buren en liefde

Deze series en films ga je deze week streamen: moord, buren en liefde

9 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren