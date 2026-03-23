Deze series en films ga je deze week streamen: Daredevil en BTS zijn terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 13 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 13 (2026): Daredevil, BTS, Bait

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Daredevil: Born Again (seizoen 2)

Wilson Fisk heeft New York overnomen en Matt Murdock vecht vanuit de schaduw als Daredevil terug. Daar kan hij alle hulp bij gebruiken, zoals van oude bekende Jessica Jones.

Het tweede seizoen van Daredevil: Born Again kijk je vanaf 24 maart op Disney Plus.

2. Bait

Acteur Riz Ahmed wordt vaak genoemd als een goede kandidaat voor de rol van James Bond. In de serie Bait wordt daar slim op ingespeeld. Ahmed speelt hierin een acteur die auditie mag doen voor de nieuwe 007-film, maar dan heeft iedereen plots een mening over hem.

Bait kijk je vanaf 25 maart op Prime Video.

3. BTS: The Return

De grootste boyband ter wereld verdween van het toneel, omdat de leden verplicht in militaire dienst moesten. Nu is BTS terug.

BTS: The Return kijk je vanaf 27 maart op Netflix.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Pretty Lethal

De bus van een groepje balletdanseressen gaat stuk, waarna ze schuilen in een huis met een nare sfeer. Als een groep mannen daar achter de meiden aan gaat, moeten ze hun danstraining inzetten om te vechten.

Pretty Lethal kijk je vanaf 25 maart op Prime Video.

5. Lucky Luke

Lucky Luke ken je als de cowboy uit de gelijknamige strips, die sneller schiet dat zijn schaduw. In deze Franse serie komt hij tot leven, inclusief andere personages zoals Billy the Kid, Calamity Jane en natuurlijk de Daltons.

Lucky Luke kijk je vanaf 23 maart op Disney Plus.

