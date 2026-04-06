Deze series en films ga je deze week streamen: finale van The Boys

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 15 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 15 (2026): The Boys, The Testaments

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Boys (seizoen 5)

Het laatste seizoen van The Boys begint deze week, met direct twee nieuwe afleveringen. Homelander domineert de wereld en het is aan The Boys om hem voor eens en altijd te stoppen.

Het vijfde seizoen van The Boys kijk je vanaf 8 april op Prime Video.

2. The Testaments

The Handmaid’s Tale is afgelopen, maar er is meer verhaal te vertellen. Margaret Atwood, die het boek schreef waar de serie op is gebaseerd, heeft namelijk ook een vervolg gepend. The Testaments speelt zich jaren na de gebeurtenissen in The Handmaid’s Tale af, waar jonge meiden door Aunt Lydia worden opgeleid tot volgzame echtgenotes.

The Testaments kijk je vanaf 8 april Disney Plus.

3. Big Mistakes

In deze nieuwe serie van Dan Levy (Schitt’s Creek), volg je een broer en zus die onder druk van chantage een crimineel leven moeten leiden. Daar zijn ze alleen enorm slecht in.

Big Mistakes kijk je vanaf 10 april op Netflix.

4. Star Wars: Maul – Shadow Lord

Maul ken je mogelijk alleen uit Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, maar de Sith Lord heeft ook een grote rol in animatieseries Star Wars: The Clone Wars en Star Wars Rebels. Nu krijgt hij een eigen serie waarin hij een nieuwe leerling zoekt.

Star Wars: Maul – Shadow Lord kijk je vanaf 6 april op Disney Plus.

5. Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

Eerst was het Scrubs en nu is ook Malcolm in the Middle terug met nieuwe afleveringen inclusief de originele cast. Malcolm had even een gelukkig leven los van zijn familie, maar nu wordt hij toch weer meegenomen in hun chaos.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair kijk je vanaf 10 april op Disney Plus.

Trailer van de week: Supergirl