Deze series en films ga je deze week streamen: Euphoria en Beef zijn terug

Erwin Vogelaar
13 april 2026, 19:11
2 min leestijd
Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 16 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 16 (2026): Euphoria, Beef

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Euphoria (seizoen 3) 

Ruim vier ja na het tweede seizoen komt HBO eindelijk met het derde (en waarschijnlijk laatste) seizoen van Euphoria. Terwijl de eerste twee seizoenen draaiden om drama op een school, neemt dit nieuwe seizoen een compleet andere afslag. Geen personage is meer waar we hen hebben achterlaten, al heeft Rue (Zendaya) natuurlijk nog steeds problemen met drugs.

Het derde seizoen van Euphoria kijk je vanaf 13 april op HBO Max.

Euphoria Season 3 | Trailer 2 | HBO Max
2. Beef (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Beef, over een uit de hand gelopen ruzie, is alweer enkele jaren oud. Gelukkig is voor het tweede seizoen een nieuwe cast opgetrommeld met een nieuw verhaal. Weer draait alles om een ruzie, maar deze keer tussen twee stelletjes. Met onder andere Oscar Isaac, Carey Mulligan en Charles Melton.

Het tweede seizoen van Beef kijk je vanaf 16 april op Netflix.

BEEF: Season 2 | Official Trailer | Netflix
3. Dood Spoor

Als Ed Bex iets proeft, weet hij wat ermee gebeurd is. Met deze kracht helpt hij nabestaanden door een hapje van hun overleden dierbaren te nemen. Forensisch arts Anna betrekt Bex bij een moordonderzoek.

Dood Spoor kijk je vanaf 16 april op SkyShowtime.

Dood Spoor | Officiële Trailer | SkyShowtime
4. Rippers

In deze nieuwe Nederlandse serie duik je in de onderwereld van Eindhoven, waar drie jonge dieven een enorme heist op een ondergrondse opiumplantage plannen. 

Rippers kijk je vanaf 18 april op Videoland.

Rippers | Trailer | Vanaf 17 april
5. Margo’s Got Money Troubles

Margo (Elle Fanning) is een jonge moeder met weinig geld. Om toch voor haar kindje te kunnen zorgen, besluit Margo een OnlyFans-account aan te maken. Met in de serie verder ook Michelle Pfeiffer en Nick Offerman.

Margo’s Got Money Troubles kijk je vanaf 15 april op Apple TV.

Margo's Got Money Troubles — Official Trailer | Apple TV
Trailer van de week: The Punisher: One Last Kill

A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill | Official Trailer
Bron afbeelding: HBO
Streaming

