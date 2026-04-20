Deze series en films ga je deze week streamen: Stranger Things op Amsterdam Centraal

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 17 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 17 (2026): Stranger Things, Apex, Kevin

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Stranger Things: Tales From ’85

Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas en de rest zijn terug, voor nieuwe avonturen in Hawkins. Deze animatieserie speelt zich tussen het tweede en derde seizoen van Stranger Things af, waarbij nieuwe gevaren uit de Upside Down voor problemen zorgen

Stranger Things: Tales From ’85 kijk je vanaf 23 april op Netflix

2. Amsterdam Centraal 24/7 (seizoen 2)

In zes nieuwe afleveringen krijgen we weer een kijkje achter de schermen bij Amsterdam Centraal. Bekende gezichten zijn terug, maar dit seizoen worden ook nieuwe medewerkers gevolgd tijdens onder andere SAIL Amsterdam.

Amsterdam Centraal 24/7 kijk je vanaf 23 april op Disney Plus.

3. Half Man

Richard Gadd (Baby Reindeer) is terug met een nieuwe serie. Half Man gaat over twee broers, de een gewelddadig en de ander rustig, die vroeger onafscheidelijk waren, maar door omstandigheden elkaar uit het oog verloren. Tot de een opduikt bij het huwelijk van de ander.

Half Man kijk je vanaf 23 april op HBO Max.

4. Apex

Sasha (Charlize Theron) is een adrenalinejunkie, die de hoogste bergen en de gevaarlijkste rivieren heeft getrotseerd. Dan komt ze een hele nieuwe uitdaging tegen: een jager (Taron Egerton) die haar als prooi ziet.

Apex kijk je vanaf 24 april op Netflix.

5. Kevin

De baasjes van kat Kevin maken het uit, dus moet hij op zichzelf zien te staan. Op straat leven is geen keuze, dus doet hij zijn best om geadopteerd te worden. Met het stemwerk van onder andere Aubrey Plaza, Whoopi Goldberg, Patti LuPone en Tig Notaro.

Kevin kijk je vanaf 20 april op Prime Video.

Trailer van de week: Street Fighter