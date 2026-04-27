Deze series en films ga je deze week streamen: Jachtseizoen op een Man on Fire

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 18 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 18 (2026): Man on Fire, Jachtseizoen, Widow’s Bay

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Man on Fire

Je kent mogelijk de film Man on Fire met Denzel Washington in de hoofdrol nog. Deze film is gebaseerd op een boek, waar nu een serie van is gemaakt met Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man) als een veteraan die een jong meisje in leven moet zien te houden op de straten van Rio de Janeiro.

Man of Fire kijk je vanaf 30 april op Netflix.

2. Widow’s Bay

Een burgemeester wil dolgraag een toeristische attractie van zijn eilandstadje maken, maar de lokale bevolking gelooft dat de plek vervloekt is.

Widow’s Bay kijk je vanaf 29 april op Apple TV.

3. Het Jachtseizoen: Most Wanted (seizoen 3)

In het derde seizoen van Het Jachtseizoen: Most Wanted jagen de heren van StukTV op Malgosia en King Faisel, Wendy en Sem van Dijk, Camiel en Silvian Kesbeke en meer.

Het derde seizoen van Het Jachtseizoen: Most Wanted kijk je vanaf 2 mei op Videoland.

4. Swapped

In animatiefilm Swapped wisselen een vogel en een knaagdier van lichaam. De aartsvijanden moeten nu samenwerken om terug te keren in hun eigen lichaam, maar natuurlijk niet voordat ze wijze lessen van elkaar leren.

Swapped kijk je vanaf 1 mei op Netflix.

5. Now You See Me 3

Niet alleen zijn de illusionisten van de vorige New You See Me-films weer terug, maar er staat een nieuwe generatie te wachten. Dat betekent weer een hoop magische trucs en bijzondere wendingen.

Now You See Me 3 kijk je vanaf 27 april op Prime Video.

Trailer van de week: Coyote vs. Acme