Deze series en films ga je deze week streamen: tweede kans voor Citadel

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 19 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 19 (2026): Citadel, Remarkably Bright Creatures

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Citadel (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Citadel moest de start zijn van een groots (en duur) televisie-universum voor Prime Video, maar bleek een flop. Toch wordt er niet opgegeven en dit tweede seizoen lijkt bijna een hele andere serie, met wel weer lekker veel spionnenactie. Tijd voor een tweede kans.

Het tweede seizoen van Citadel kijk je vanaf 6 mei op Prime Video.

2. Remarkably Bright Creatures

Gebaseerd op het gelijknamige boek, volg je in deze film een oudere vrouw die werkt in een aquarium en daar een band opbouwt met octopus Marcellus. Dit slimme dier heeft een eigen plan om het leven van de mensen om hem heen te veranderen.

Remarkably Bright Creatures kijk je vanaf 8 mei op Netflix.

3. Prisoner

Een jonge gevangenisbewaarder krijgt de taak om een gevaarlijke misdadiger naar de rechtbank te begeleiden, maar loopt dan in een hinderlaag. Samen gaan ze op de vlucht om hoe dan ook op tijd (en levend) hun doel te bereiken.

Prisoner kijk je vanaf 7 mei op SkyShowtime.

4. Send Help

Na een vliegtuigcrash belanden twee collega’s op een onbewoond eiland. Op kantoor kleineert de ene de ander, maar op dit eiland zijn de rollen compleet omgedraaid.

Send Help kijk je vanaf 7 mei op Disney Plus.

5. Greenland 2: Migration

Vijf jaar geleden is door een komeetinslag een groot deel van de aarde vergaan. In een bunker denken overlevenden veilig te zijn, totdat het mis gaat. Nu moeten ze op zoek naar een nieuw thuis in deze avontuurlijke rampenfilm vol spektakel.

Greenland 2: Migration kijk je vanaf 8 mei op Prime Video.

